Добкін програв апеляцію

Апеляційний суд Києва відхилив клопотання народного депутата Михайла Добкіна про скасування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 50 мільйонів застави.

Таку ухвалу зачитав головуючий суддя Олег Присяжнюк.

"Запобіжний захід залишити без змін. Клопотання відхилити" - зачитав суддя.

У свою чергу Добкін заявив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

Під час засідання він просив суд прийняти нове рішення – відпустити його під особисте зобов'язання.

"Я не порушував закон по жодному звинуваченню і готовий всіляко допомагати слідству, щоб справу передали в суд", - говорив нардеп.

роман кравець

Разом з тим сторона обвинувачення стверджувала, що особисте зобов'язання для Добкіна є неприйнятним, оскільки він може впливати на свідків та знищувати документи.

Як відомо, Печерський райсуд Києва обрав нардепу від Опоблоку Михайлу Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 50 млн. гривень.

29 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

13 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа.

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Роман Кравець, УП