Встреча в лесу. О чем президент, министры и депутаты говорили в "Залесье"

Лише великий повний місяць кидав промінь світла на виїзд з державної резиденції "Залісся", що розташована за 45 кілометрів від Києва.

Майже в суцільній темряві близько десятої години вечора звідси виїздили чисельні автівки депутатів від фракції "Блоку Петра Порошенка", а трохи пізніше – сім великих автобусів з правоохоронцями, які забезпечували охорону резиденції, "швидка" та пожежна машина.

Біля восьмої години вечора на території резиденції, яку так любили радянські діячі Микита Хрущов та Леонід Брежнєв, а колишній президент-втікач Віктор Янукович святкував тут своє 60-річчя, розпочалося чи то виїзне засідання фракції БПП, чи то вечірка з нагоди відкриття нового політичного сезону.

Перед нардепами мали виступити президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко та мер Києва Віталій Кличко.

Також до "Залісся" запросили міністрів, яких призначали в уряд за квотою БПП. А саме: першого віце-прем’єра Степана Кубіва, віце-прем’єрку з питань євроінтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єрів Павла Розенка та Геннадія Зубка, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, який кілька місяців тому подав у відставку, та міністра фінансів Олександра Данилюка.

"На вогник" приїхали і голови деяких облдержадміністрацій.

Про те, що планується виїзне засідання фракції БПП, кореспонденти "Української правди" дізналися вдень із власних джерел. Депутати, запрошені на захід, отримали повідомлення, де зазначалася лише назва резиденції.

"Місце подалі від Києва, де не можна буде знімати через паркан", – пояснив УП дивний вибір локації один із членів БПП.

Деяких нардепів, наприклад, Олексія Гончаренка та Ольгу Богомолець, на територію резиденції везли на автобусах, про що вони, фотографуючись, залюбки повідомляли в чаті фракції БПП.

З журналістами про запланований вечірній захід говорили неохоче. Артур Герасимов, голова фракції БПП, кілька разів запевняв кореспондентів УП, що засідання фракції відбудеться в будівлі Адміністрації президента на Банковій, і лише ввечері повідомив, що плани змінилися.

"Я очікую, що ми говоритимемо про судову, пенсійну, медичну реформи. Дізнаємося деталі щорічного послання президента до депутатів", – перераховував Герасимов, не вдаючись у подробиці.

Увечері кореспонденти УП приїхали до "Залісся", щоб поспілкуватися з депутатами про реформи, але на виїзді зустріли двох співробітників Держуправління охорони, які не пустили журналістів на територію, посилаючись на режимність об’єкту і "хто вам сказав, що тут щось відбувається"?

УП дізнавалася подробиці зустрічі зі своїх джерел.

Державна резиденція "Залісся", яку Янукович також дуже любив

Показове єднання

На території резиденції для депутатів організували легкий фуршет з канапками і солодощами. З алкогольних напоїв можна було пригоститися вином, шампанським та горілкою.

"Ніяких співів, виступів когось, цирків не було. У промовах не було нічого суперексклюзивного. Усі ж розуміли, що якщо злили про місце, злиють і про виступ, гуляння. Взагалі я не розумію ажіотажу – чому усім так ця тема цікава? Це нормальна зустріч президента зі своєю командою", – запевнив УП Юрій Стець.

Захід розпочався з виступу Порошенка, що тривав близько п’яти-семи хвилин.

Президент, який останнього разу зустрічався з фракцією у квітні, хвалив депутатів за хороший, на його думку, старт роботи парламентської сесії та проголосовану освітню реформу.

"Фактично президент коротко розшифровував своє звернення депутатам, звертався до міністрів і їх підтримки реформ. Гройсман говорив, що очікує від парламенту ухвалення пенсійної та медичної реформи. Говорили усі, хто хотів. Там були люди, які місяцями не можуть зустрітися", – продовжує Стець.

Згадав Порошенко і про децентралізацію та звернувся до мажоритарників БПП, які, за його словами, повинні мати вплив, "щоб кошти громад вкладалися в розвиток регіонів, а не лежали на рахунках".

Після Порошенка слово взяв Гройман, далі – Віталій Кличко.

"Над Кличком постібалися. Президент сказав, що в результаті децентралізації місцеві бюджети стали майже як державні. Тож мер Києва пересів з велосипеда на мотоцикл. Якщо так піде і далі, він зможе купити собі метро на Троєщину", – переповідає УП один із присутніх на вечірці учасників.

Останнім виступав генпрокурор Луценко, який віджартовувався, що приїхав до депутатів без подань, і вдався до метафор.

Він порівнював ситуацію в Україні з кораблем, який перебудовують у відкритому морі, під час шторму, під обстрілом ворога та з безперервними сварками команди.

"Тим не менше корабель пливе і стріляє по ворогу", – продовжував Луценко.

На "корпоративі" БПП дійшло і до вручення нагород. Пощастило першому заступнику голови парламентського комітету з питань науки і освіти Олександру Співаковському та голові комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній, вручення нагороди якій зірвало оплески.

Южаніну вже кілька місяців називають кандидаткою на посаду міністра фінансів замість Олександра Данилюка, який того вечора також завітав до нардепів.

"Певно, викликали, бо є багато питань по міністерству фінансів", –припускає один із міністрів, який був присутнім на зустрічі.

Чому ж засідання фракції відбувалося саме в такому форматі?

Жорсткі міжусобні війни стали звичним явищем президентства Порошенка. Наприкінці минулого політичного сезону ситуація стала вкрай напруженою. Усі воювали з усіма: депутати між собою, президент з прем’єром, міністри з депутатими, прем’єр з негласним главою фракції БПП Ігорем Кононенком. Тож такі засідання і такі розмови – це спроба Порошенка продемонструвати, що можна почати все з чистого аркуша, склеїти розбиту філіжанку і продемонструвати командність у владі, пояснюють в оточенні глави держави.

Чи отримали народні депутати відповіді на всі питання, які їх цікавили? Ні.

"Були очікування, що президент може проголосити якісь нові "вводні": підготовки до виборів, або об’єднання з "Народним фронтом" чи щось подібне. Але, на жаль, нічого кардинально нового", – розповідає один з учасників зустрічі.

На ці, і не тільки, питання владі ще належить відповісти у новому політичному сезоні, що обіцяє бути цікавим.

Марія Жартовська, Роман Кравець, для УП