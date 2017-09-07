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Порошенко з фракцією і Гройсманом поїдуть за місто – джерела

Четвер, 7 вересня 2017, 17:41

Фракція БПП і президент Петро Порошенко проведуть неформальну зустріч за містом.

Про це повідомляють джерела "Української правди" у політсилі.

Одним із варіантів місця зустрічі розглядається резиденція Державного управління справами "Залісся".

 
Резиденція Державного управління справами "Залісся"
focus.ua

Один зі співрозмовників УП зазначив, що на зустрічі будуть присутні також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Водночас глава фракції БПП Артур Герасимов на пряме запитання, чи депутати поїдуть святкувати початок нового політичного сезону в ресторан, відповів:

"Та перестаньте. Ми ще не визначилися, або фракція буде тут (в будівлі Ради -ред), або в Адміністрації президента.

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.

Українська правда

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Теми: БПППорошенко
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