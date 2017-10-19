Продолжение протестов под парламентом. Решающий день
Третий день акции. Протестующие под Верховной Радой надеются, что в четверг депутаты после голосования за медицинскую реформу возьмутся за их требования.
Среди организаторов акции: экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, представители "Самопомочи", "Демократического альянса", "Автомайдана" и "Свободы". Поддержал акцию и "Национальный корпус".
Они отстаивают три требования к власти: создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про плани на четвер:
.@AndriyParubiy про план на сьогодні:— Верховна Рада (@verkhovna_rada) October 19, 2017
11.00➡️голосування за медреформу
12.30➡️розгляд питання недоторканності
16.00➡️розгляд-виборча реформа pic.twitter.com/Oouh29gykk
Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина".
Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду. Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.
"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.
Поки під Радою тихо, прочитайте наш репортаж про людей під ВР: Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою
На під'їздах до урядового кварталу перевіряють машини, просят відчинити багажник.
|Фото Ірини Балачук, УП
Зранку 19 жовтня в урядовому кварталі й поблизу нього спокійно. Активісти планують пускати до парламенту народних депутатів, однак не випускати у разі негативного голосування за зняття недоторканності з нардепів.