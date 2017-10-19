Продолжение протестов под парламентом. Решающий день

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Четверг, 19 октября 2017, 09:11
УП

Третий день акции. Протестующие под Верховной Радой надеются, что в четверг депутаты после голосования за медицинскую реформу возьмутся за их требования.

Среди организаторов акции: экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, представители "Самопомочи", "Демократического альянса", "Автомайдана" и "Свободы". Поддержал акцию и "Национальный корпус".

Они отстаивают три требования к власти: создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

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10:28

10:18

Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про плани на четвер:

10:15

Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина".

 
 
 
10:12

Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду. Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.

"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.

09:37

Поки під Радою тихо, прочитайте наш репортаж про людей під ВР: Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою

09:30

На під'їздах до урядового кварталу перевіряють машини, просят відчинити багажник.

Фото Ірини Балачук, УП
09:11

Зранку 19 жовтня в урядовому кварталі й поблизу нього спокійно. Активісти планують пускати до парламенту народних депутатів, однак не випускати у разі негативного голосування за зняття недоторканності з нардепів.

Темы: акции коррупция суд
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Продолжение протестов под парламентом. Решающий день
Третий день акций. Протестующие под Верховной Радой надеются, что в четверг депутаты после голосования за медреформу возьмутся за их требования. Они отстаивают создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
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