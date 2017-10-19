Продолжение протестов под парламентом. Решающий день

10:12

Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду. Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.

"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.