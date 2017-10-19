Навпроти Ради збирається мітинг

На площі Конституції, що навпроти будівлі парламенту, збирається мітинг за "велику політичну реформу".

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина".

Тим часом навколо парламенту стягнуто кілька сотень поліцейських та нацгвардійців, що забезпечують охорону.

Паралельно на вулиці Грушевського продовжують стояти намети, в яких живуть люди в камуфляжах.

Як відомо, 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція"Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".

Пізніше між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Порошенко відреагував на мітинг і просить поліцію бути на сторожі.

Роман Кравець, УП