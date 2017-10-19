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Навпроти Ради збирається мітинг

Четвер, 19 жовтня 2017, 10:07

На площі Конституції, що навпроти будівлі парламенту, збирається мітинг  за "велику політичну реформу".

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина".

 
 

Тим часом навколо парламенту стягнуто кілька сотень поліцейських та нацгвардійців, що забезпечують охорону.

 
 
 

Паралельно на вулиці Грушевського продовжують стояти намети, в яких живуть люди в камуфляжах.

 
 
 

Як відомо, 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція"Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".

Пізніше між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Порошенко відреагував на мітинг і просить поліцію бути на сторожі.

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Радамітинги
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