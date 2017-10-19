БПП хоче робочу групу для реформ, яких вимагають під Радою
Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду.
Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.
Хоча вона вважає, що вимоги мітингувальників – лише формальний привід для акції, депутати реагують на них.
"Ми налаштовані на голосування сьогодні за зняття недоторканності з народних депутатів… Питання Антикорупційного суду також буде розглядатися – і президент налаштований на прийняття його до кінця 2017 року. Визначення виборчої системи – це прерогатива депутатів", – сказала депутат.
Луценко нагадала, що раніше сама "Самопоміч" просила президента не втручатися у формування виборчого законодавства.
За її словами, "ті 6 законів, внесених щодо виборчого законодавства, говорять про те, що в депутатському корпусі немає порозуміння і розуміння до кінця, яким має бути виборче законодавство".
"Фракція БПП буде сьогодні обговорювати і виборче законодавство, але закликаємо парламент створити робочу групу", – сказала вона.
"Ми закликаємо спікера створити робочу групу як по виборчому законодавству, так і щодо концепції антикорупційного закону, який президент нанизає відповідними нормами – і подасть в парламент", – заявила Луценко.
"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони пишуть у спокійній обстановці, у консенсусній позиції – а не тиском і кровопролиттям", – переконана вона.
Луценко також закликала депутатів, які беруть участь в акції, прийти працювати: "Сідаймо і напрацьовуймо концепт. За президентом не заржавіє. В достатньо стислі терміни він внесе в зал (законопроект про Антикорупційний суд – ред.)", – сказала вона
Ірина Луценко повідомила, що щодо скасування депутатської недоторканності підтримуватиме президентський, а не депутатський законопроект.
"Президент пропонує розпочати процес зняття депутатської недоторканності в 2020 році. На то є дві причини", – сказала вона.
Луценко пояснила, що внесення змін до Конституції – тривалий процес: потрібно внести у порядок денний це питання і відправити пропозицію на висновок Конституційного Суду, та й зміни до Конституції не можна розглядати двічі впродовж одної сесії.
"Це буде після лютого. Ми ввійдемо у процес розгляду на кінець 2018 року. Якщо ми ввійдемо на 2019 рік – це майже й 2020-й рік", – сказала депутат і запевнила, що це не затягування, а намагання президента знайти 300 голосів на зміну Конституції.
Олена Рощенко, УП, доповнено