Продовження протестів під парламентом. Вирішальний день

Третій день акції. Протестувальники під Верховною Радою сподіваються, що в четвер депутати після голосування за медичну реформу візьмуться за їхні вимоги.

Серед організаторів акції: Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, представники "Самопомочі", "Демократичного альянсу", "Автомайдану" і "Свободи". Підтримав акцію і "Національний корпус".

Вони відстоюють три вимоги до влади: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.