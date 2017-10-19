Продовження протестів під парламентом. Вирішальний день

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Четвер, 19 жовтня 2017, 09:11
УП

Третій день акції. Протестувальники під Верховною Радою сподіваються, що в четвер депутати після голосування за медичну реформу візьмуться за їхні вимоги.

Серед організаторів акції: Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, представники "Самопомочі", "Демократичного альянсу", "Автомайдану" і "Свободи". Підтримав акцію і "Національний корпус".

Вони відстоюють три вимоги до влади: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

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10:28

10:18

Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про плани на четвер:

10:15

Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина".

 
 
 
10:12

Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду. Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.

"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.

09:37

Поки під Радою тихо, прочитайте наш репортаж про людей під ВР: Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою

09:30

На під'їздах до урядового кварталу перевіряють машини, просят відчинити багажник.

Фото Ірини Балачук, УП
09:11

Зранку 19 жовтня в урядовому кварталі й поблизу нього спокійно. Активісти планують пускати до парламенту народних депутатів, однак не випускати у разі негативного голосування за зняття недоторканності з нардепів.

Теми: акції корупція суд
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Продовження протестів під парламентом. Вирішальний день
Протестувальники під Верховною Радою сподіваються, що в четвер депутати після голосування за медичну реформу візьмуться за їхні вимоги. Вони відстоюють створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.
19 жовтня 2017, 09:11
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Події під Радою поки навряд чи можна назвати новим Майданом. Хоча деякі ознаки все ж проявляються: польова кухня, штаб і навіть імпровізований госпіталь. УП з'ясовувала, хто, навіщо і чи надовго влаштувався в урядовому кварталі. (рос.)
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