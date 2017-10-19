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Мітингувальники намагаються пронести додаткові намети під Раду

Четвер, 19 жовтня 2017, 17:21
Мітингувальники намагаються пронести додаткові намети під Раду
УП

В урядовому кварталі біля Будинку офіцерів мітингувальники розвантажили 4 автомобілі з  наметами та пінопластом та намагались пронести в наметове містечко, поліція заблокувала цю спробу.

Про це передає з місця події кореспондент "Української правди".

Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко намагався вести перемовини, щоб активістів пропустили, телефонував голові столичного управління Нацполіції Андрію Крищенку, однак дозволу не отримав.

Правоохоронці пояснюють, що наказу не пропускати намети немає, але немає можливості перевірити, чи немає всередині наметів та пенопласту заборонених предметів (зброї)

Зараз активісти з наметами та пінопластом стоять на перехресті поруч з готелем "Київ".

Раніше у четвер народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що мешканці наметового містечка під Верховною Радою не хочуть розходитися і залишаються.

Як відомо, вранці 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду та виборчої реформи.

Увечері між правоохоронцями та активістами відбулись сутички, мітингувальники встановили кілька десятків наметів перед Верховною Радою.

18 жовтня акція протесту тривала. Після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв у коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Водночас у поліції пояснили, що намагалися вмовити протестувальників повернути вкрадені в нацгвардійців щити.

Внаслідок сутичок та штовханини було затримано та потім відпущено 11 осіб.

Олексій Братущак, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїмітингиКиїв
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