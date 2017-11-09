Как НАБУ и ГПУ поссорились из-за денег Онищенко или Януковича

Між НАБУ та Генпрокуратурою у середу, 8 листопада виник новий конфлікт.

З рахунків "Ощадбанку" "безслідно" зникли 156,8 мільйонів доларів США та 218 тисяч гривень. За версією НАБУ – це гроші "газової справи" депутата-утікача Олександра Онищенка. За версією Генпрокуратури – кошти оточення екс-президента Віктора Януковича.

Згодом гроші знайшлись на рахунках Державного казначейства.

Чому виникла плутанина та хто винний у ситуації – у матеріалі УП.

З ЧОГО ПОЧАЛОСЯ?

Конфлікт спровокувала депутат "Народного фронту" Тетяна Чорновіл.

У день, коли сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову одягли браслет через справу рюкзаків, яку розслідує НАБУ, Чорновіл виступила з заявою. За її словами НАБУ порушило кримінальні справи проти посадових осіб Ощадбанку "через повернення конфіскованих коштів Онищенка в державний бюджет України".

"НАБУ працює над тим, щоб ці гроші повернути Онищенку", – заявила Чорновіл.

ВІДПОВІДЬ

У середу, 9 жовтня НАБУ повідомило, що в середині жовтня було розпочате розслідування щодо посадових осіб Ощадбанку, бо з рахунків зникли 156 мільйонів доларів, які були арештовані.

ЩО ЗА ГРОШІ

Йдеться про гроші компанії Quickpace Limited. У НАБУ вважають, що це підприємство належіть екс-бізнесмену-втікачу Олександру Онищенку.

Сам Онищенко в коментарі УП заявив що жодного стосунку до цієї компанії не має, а це гроші сім’ї Януковича.

"Якби то були мої гроші – 156 мільонів доларів – я б давно залишив Україну і ніколи б не був депутатом", – пожартував він у коментарі УП.

У ГПУ теж заявляють, що це гроші сім’ї Януковича.

Quickpace Limited, згідно з реєстром судових рішень, проходить в обох провадженнях: справі Онищенка і у справі про розкрадання державних коштів оточенням Януковича.

ЩО Ж СТАЛОСЯ?

Генпрокуратура зняла ці гроші і віддала їх в державний бюджет за утаємниченим рішенням Краматорського суду від 28 березня.

Йдеться про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

"Гроші є. Зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби. Далі Верховна Рада вирішила долю цих грошей, визначивши їхнє цільове використання. На цьому тлі нам незрозуміла позиція НАБУ щодо допитів керівництва "Ощадбанку", оскільки інформацію про ці кошти можна було отримати шляхом звернення в Казначейську службу. Оцінку діям НАБУ повинна дати Спеціалізована антикорупційна прокуратура", – вийшов пояснити ситуацію заступник генпрокурора Євгеній Єнін.

Він продемонстрував документи.

У НАБУ стверджують, що Ощадбанк не мав права перераховувати кошти, оскільки вони були арештовані в рамках справи Онищенка.

"За даними детективів, бенефіціаром компанії Quickpace Limited, кошти якої й були арештовані під час розслідування так званої "газової справи", є народний депутат Олександр Онищенко. Тож їхнє перерахування на підставі рішення суду у абсолютно іншому провадженні, без скасування обтяжень, накладених раніше, виглядає дуже дивним. Тим більше, що судове рішення у "газовій справі" ще не прийнято", – прокоментували в НАБУ.

"Уявіть, що ви маєте фірму. Ваш рахунок арештували. Потім після вивчення ситуації арешт зняли, але грошей на рахунку вже немає, бо їх забрали за рахунок якоїсь угоди зі слідством з невідомою вам людиною… саме так і сталося", – пояснив ситуацію співрозмовник УП.

НАБУ порушило справу в середині жовтня, але мовчало про розслідування щодо посадових осіб Ощадбанку. І не озвучувало б це далі, якби не з’явилися заяви Чорновіл.

Ближче до вечора середи генпрокурор Юрій Луценко звинуватив детективів НАБУ, що всі їхні дії направлені на пошук утаємниченого рішення Краматорського суду про спецконфіскаю.

"Уся активність окремих детективів НАБУ свідчить лише про одне – люди шукають текст рішення суду. Рішення суду у законному порядку засекречене. Зняття секретності судом не дозволено. Тому бажання певних осіб, які хочуть у Лондоні розпочати процедуру повернення цих коштів, отримати текст рішення Краматорського суду не проходить", – сказав Луценко.

"За моєю версією, адвокати НАБУ вимагають від керівника "Ощадбанку" Пишного документи, які могли би знадобитися для атак на Україну. Для чого вони це роблять – нехай розбирається їхнє керівництво. Але звинувачення, що кошти кудись пропали – не відповідає дійсності і є не доброчесною дією", – сказав Луценко.

"Не можна звинувачувати "Ощадбанк" у тому, чого нема – він чесно виконав рішення про спецконфіскацію. І, по-друге, допомагати тим, хто обікрав країну, шляхом вилучення відповідних документів і, ймовірно, їх передачі також не варто", – сказав Луценко.

У підсумку арештовані у двох справах кошти зараз знаходяться у Державному казначействі. Посадові особи Ощадбанку – під слідством. Генпрокурор Луценко звітує про повернення коштів Януковича. Тим часом Онищенко проводить свій час у Європі в очікуванні на німецьку робочу візу. "Придурки", – охарактеризував він дії українських правоохоронців у короткому повідомленні журналісту УП.

Оксана Коваленко, УП