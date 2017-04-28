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Турчинов пояснив, чому гроші Януковича повертали через суд

П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:56

Через відмову Верховної Ради прийняти закон про спецконфіскацію Генеральна прокуратура через суд домоглася перерахування до держбюджету заарештованих на рахунках нерезидентних компаній пов'язаних з Віктором Януковичем і його оточенням 1,42 мільярда доларів.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час брифінгу в "Ощадбанку", інформує прес-служба РНБО.

За словами секретаря РНБО, "півтора року в парламенті відбувалась епопея, коли за ініціативою депутатів Пашинського, Вінника, Чорновол та інших було подано закон про спецконфіскацію, який ВРУ відмовлялась голосувати".

"Враховуючи, що так і не спромоглась ВРУ прийняти це рішення, хочу подякувати Генеральній прокуратурі, особисто генеральному прокурору України Юрію Луценку, що вони без зайвого піару професійно відпрацювали справу і отримали не просто рішення про попередню конфіскацію, а вирок суду, остаточне рішення, щодо зарахування цих коштів до державного бюджету України", – заявив Турчинов.

Секретар РНБО назвав рішення суду, який дозволив конфіскацію, принциповим, тому що "з цих ресурсів передбачено фінансування державного оборонного замовлення, суб’єктів сектору безпеки і оборони".

"Окрім того, я переконаний, що крім безпеки і оборони, значна частина коштів може бути використана для фінансування серйозних соціальних програм, соціального захисту наших громадян", – сказав він.

Турчинов повідомив, що керівництво "Ощадбанку" взялося за виконання рішення суду і разом із Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Раніше у п'ятницю стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Турчинов і Луценко особисто повідомили про це керівництво "Ощадбанка" і поїхали доповідати про це президенту Петру Порошенку.

Генеральний прокурор має намір повідомити подробиці конфіскації на брифінгу 28 квітня о 15.00.

Як відомо, Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 мільярда доларів на рахунках нерезидентних компаній пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами 28 січня 2015 року.

Українська правда

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Теми: Януковичсуд
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