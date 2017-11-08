НАБУ називає незаконним перерахування 156,8 мільйонів з "Ощадбанку"

В Національному антикорупційному бюро заявили, що перерахування на рахунки Держказначейства арештованих в "Ощадбанку" коштів компанії Quickpace Limited, бенефіціаром якої є Олександр Онищенко, є незаконним.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі НАБУ.

"Доводимо до відома заступника Генерального прокурора Євгена Єніна, що детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП розслідують факти вчинення службовими особами ПАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт", - заявили в бюро.

"За даними детективів, бенефіціаром компанії Quickpace Limited, кошти якої й були арештовані під час розслідування так званої "газової справи", є народний депутат Олександр Онищенко. Тож їхнє перерахування на підставі рішення суду у абсолютно іншому провадженні, без скасування обтяжень, накладених раніше, виглядає дуже дивним. Тим більше, що судове рішення у "газовій справі" ще не прийнято", - додали в НАБУ.

Раніше в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ВАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін заперечив зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Сам Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

Як відомо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.