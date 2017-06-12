Прокуратура заборонила оприлюднювати рішення суду про "кошти Януковича"

Інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень на прохання Військової прокуратури.

Про це повідомив в.о. гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" Дмитро Дубінка на запит керівника відділу боротьби з корупцією Центру "Ейдос" Гліба Канєвського.

"Постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року зобов’язано застосувати заходи безпеки у кримінальному провадженні за підозрою фігуранта кримінального провадження в участі у злочинній організації, вчиненні у її складі дій, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 ККУ, зокрема, в вигляді неоприлюднення тексту судового рішення за результатами розгляду обвинувального акту та угоди про визнання винуватості (…) для доступу у Реєстрі до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - сказано у відповіді Дубінка.

Як відомо, 28 березня 2017 року Краматорський міськсуд за участю суддів Переверзевої, Пікалової та Фоміної ухвалив вирок за звинуваченням Кашкіна, якого називають номінальним власником однієї із фірм людини з оточення екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.

Депутат Лещенко заявляв, що на розгляд справи про "банду Януковича", яку порушили 15 березня, знадобилося лише два тижні, хоча вона не підсудна суду в Краматорську.

Але вже 28 квітня на підставі цього рішення арештували майже 1,5 мільярдів доларів, які згодом перерахували до держбюджету. У Генпрокуратурі назвали це "конфіскацією грошей Януковича".

У травні 7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.

Але Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо апеляції представників підприємств-нерезидентів "злочинної організації Януковича".

7 червня повідомлялося, що суддя Краматорського міського суду Лариса Переверзева передала рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів Аркадія Кашкіна до Єдиного держреєстру судових рішень.

Українська правда