На сина Авакова одягли браслет

На Олександра Авакова одягли електронний браслет.

Фото із пристроєм на нозі він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, раніше поліція готова одягнути Олександра Авакова електронний браслет спостереження 7 листопада.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.

1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

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