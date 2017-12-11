Суд для Саакашвили

16:44

Адвокат Саакашвілі коментує заяви про агентів "Зайця" і "Вовка" і називає ці матеріали підробкою.

"Я так розумію, що коли прокурори кажуть, що Саакашвілі не має спілкуватися зі свідками, то це означає, що з ними", - сказала вона.

Адвокат каже, що свідчення цих агентів розходяться.

"Невідомі нам міфічні особи приходять до пана Говорущака, розказують про передачу коштів на якісь цілі, але це дивно співпадає з рапортами співробітників СБУ на ім'я Єніна. В рамках кримінального провадження беруть залучають рапорти, які нібито свідчать про здійснення злочину, залучають міфічних осіб, про яких невідомо, чи існують вони і зі слів третіх осіб Динників, Курченків, Януковичів починають давати пояснення і покази в цьому провадженні. І на їх основі прокурор приймає рішення", - сказала адвокат.

Адвокат стверджує, що "Заєць" і "Вовк" давали покази про передачу коштів раніше, ніж згідно з протоколами, це сталось. Зокрема, захисниця вказує, що ці особи давали свідчення начебто про передачу коштів 11 жовтня в 17:00-18:05, а сама передача, згідно з матеріалами прокуратури, сталась в ніч з 11 на 12 жовтня. "Ми наполягаємо, що справа і факти є повністю сфальшованими і всі клопотання опонентів мають бути відхилені", - заявила адвокат.

Вона назвала це все "підробкою".

За словами адвоката, у шести протоколах допиту допущені шість помилок. І вона каже про фальсифікацію доказів.

Про свідчення агентів можна прочитати тут.