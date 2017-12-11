Суд для Саакашвили
В понедельник Печерский суд избирает меру пресечения для Саакашвили. У судей есть время только до вечера, потому что именно тогда истекает 72 часа с момента задержания.
Политик был доставлен в суд утром. Прокуратура просит домашний арест с ношением электронного браслета.
Суд начался в 12:30. Адвокаты зачитывают свои ходатайства. Под судом собрались сторонники Саакашвили. Стянуты силы Нацгвардии и полиции.
Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.
В воскресенье прошел марш сторонников Саакашвили за импичмент и за его освобождение. Читайте репортаж с марша: Свободу Михаилу. Как проходил "Марш за импичмент" без Саакашвили.
Суддя повернулася і на прохання адвокатів дала слово Юлії Тимошенко.
Тимошенко називає справу "терором" проти Саакашвілі.
Нарада під час перерви. Розмовляють дуже тихо.
|Ельдар Сарахман, УП
|Ельдар Сарахман, УП
|Вигляд з вулиці. Як працюють журналісти. Фото Євгена Будерацького, УП
У суді перерва
|Ельдар Сарахман, УП
А так виглядає зала суду зі сторони судді.
|Ельдар Сарахман, УП
Адвокат Саакашвілі коментує заяви про агентів "Зайця" і "Вовка" і називає ці матеріали підробкою.
"Я так розумію, що коли прокурори кажуть, що Саакашвілі не має спілкуватися зі свідками, то це означає, що з ними", - сказала вона.
Адвокат каже, що свідчення цих агентів розходяться.
"Невідомі нам міфічні особи приходять до пана Говорущака, розказують про передачу коштів на якісь цілі, але це дивно співпадає з рапортами співробітників СБУ на ім'я Єніна. В рамках кримінального провадження беруть залучають рапорти, які нібито свідчать про здійснення злочину, залучають міфічних осіб, про яких невідомо, чи існують вони і зі слів третіх осіб Динників, Курченків, Януковичів починають давати пояснення і покази в цьому провадженні. І на їх основі прокурор приймає рішення", - сказала адвокат.
Адвокат стверджує, що "Заєць" і "Вовк" давали покази про передачу коштів раніше, ніж згідно з протоколами, це сталось. Зокрема, захисниця вказує, що ці особи давали свідчення начебто про передачу коштів 11 жовтня в 17:00-18:05, а сама передача, згідно з матеріалами прокуратури, сталась в ніч з 11 на 12 жовтня. "Ми наполягаємо, що справа і факти є повністю сфальшованими і всі клопотання опонентів мають бути відхилені", - заявила адвокат.
Вона назвала це все "підробкою".
За словами адвоката, у шести протоколах допиту допущені шість помилок. І вона каже про фальсифікацію доказів.
Про свідчення агентів можна прочитати тут.
Адвокати наполягають, що протокол про затримання від 5 грудня не підписаний жодним понятим.
"Протокол не відповідає жодним вимогам КПК", - заявила адвокат Саакашвілі.
За її словами, підозра екс-президенту Грузії була надіслана 6 грудня, а затримання 5 грудня, тобто заднім числом.
"Відповідно, Генеральна прокуратура незаконно оголосила в розшук", - підкреслила адвокат.
При цьому, вона зазначила, що підозра, згідно з КПК, має бути вручена в день складення.
Адвокати кажуть, що повністю заперечують проти будь-якого запобіжного заходу, бо вважають всю справу сфальшованою. Стверджують, що ніяких реальних доказів, які доводять вину Саакашвілі немає.
Слово мають адвокати.
"Ця справа є спробою влади ізолювати Саакашвілі від суспільства", - говорить захисник Павло Богомазов. За його словами, сьогоднішня справа проти Саакашвілі є ланкою в системному політичному переслідуванні екс-президента Грузії.
У цьому контексті він згадав видворення грузинів з України, створення фейкової партії-клона РНС, справи проти учасників добробатів, які входять в рух "Визволення".
А тим часом Сакварелідзе кличе людей під суд.
Прокурори заявляють про ризик для життя Саакашвілі і Дангадзе через дії спецслужб РФ.
"Встановлена інформація від Головуправління СБУ в Києві, що за наявною інформацією у зв'язку з проведенням заходів по документуванню злочину Курченка, який фінансував акції протетсу, спцеслужби РФ намагаються вийти на Саакашвілі та Дангадзе з метою встанвлення деталей.
"Одним з варіантів, який може мати місце, є спроби спецслужб РФ ліквідувати Саакашвілі та Дангадзе", - заявив прокурор.
Він просить запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Прокурор просить зобов'язати Саакашвілі прибувати за першою вимогою до слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками, здати слідчому закордонні паспорти, носити браслет.
Прокурори вперше називають прізвище Динника - правої руки Курченка. Ніби він передавав гроші Дангадзе і з ним Дангадзе говорив телефоном.
"Саакашвілі вживає всіх можливих заходів для уникнення кримінальної відповідальності", - каже прокурор.
"З матеріалів вбачається, що Саакашвілі вчинював злочин завуальовано, використовував багато різних авто, більше трьох, іноді і більше, пересідав з авто на авто, з метою запобігання правоохоронним органам фіксувати його злочин. використовував спеціалізовані інтернет-програми, які важко длокументувати правоохоронним ораганам", - каже прокурор.
За його словами, встановлені інші учасники злочину. Він назвав прізвища Бєсєди, Курченка та Динника.
Прокурор каже, що слідчим стали поступати погрози.
Суд відновив свою роботу. Перейшов до суті клопотання. Слово мають прокурори.
Дерев'янко в перерві знову закликав киян виходити. Він упевнений, що Саакашвілі буде ввечері разом з прихильниками.
Адвокати продовжують зачитувати клопотання. Тепер вони просять відвід всій групі прокурорів.
Прокурори просять залишити клопотання без розгляду.
Суддя залишила відвід без розгляду.
Захисник Чернолуцький зачитав заяву депутатів, які готові взяти Саакашвілі на поруки.
Це нардепи: Опанасенко, Дерев'янко, Костенко, Новак, Тимошенко, Купрій, Крулько, Добродомов, Шкрум і Ігор Луценко. Цю заяву долучили до матеріалів справи.
Саакашвілі в перерві спілкується з журналістами.
На питання, чи не шкодить його шлунку жвачка, яку він жує, зазначив, що не їв 4 дні і йому сподобалось.
І навів приклад Юлії Тимошенко яка теж голодувала, коли була в Качанівській колонії.
Суддя повернулася з нарадчої кімнати.
Вона не задовольнила клопотання захисту про відвід прокурора, бо не вважає наведені захистом доводи свідчать про упередженість прокурора.
І оголосила технічну перерву на 15 хвилин.
|Фото Ельдар Сарахман, УП
Тимошенко готова взяти Саакашвілі на поруки.
Поки суддя в дорадчій кімнаті, поряд із Саакашвілі скупчилися депутати.
У суді присутні Юлія Тимошенко, Дмитро Добродомов, Олена Шкрум, Юрій Дерев'янко, Мустафа Найєм, Ігор Луценко.
Також в залі присутні Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук. Певний час був і Степан Хмара.
|Ельдар Сарахман, УП
Тим часом у дворі Печерського суду зараз так.
|фото Ельдар Сарахман, УП
|фото Ельдар Сарахман, УП
Сакварелідзе вийшов до прихильників Саакашвілі на вулиці.
"Порошенко не хоче бачити Саакашвілі ні в якому вигляді, ні в якій кондиції", - заявив він.
Сакварелідзе впевнений, що головна мета Порошенка - екстрадувати Саакашвілі в Грузію. "Якщо він відправить Саакашвілі в Грузію, то наші товариші там мобілізуються", - сказав він.
За його словами, в Грузії "теж незадоволені олігархатом". "Готові навіть до коктейлів Молотова", - зазначив Сакварелідзе.
|Євген Будерацький, УП
Саакашвілі на підтримку клопотання свого захисника про відвід прокурора:
"Коли я був на даху, мобілізував своїх прихильників, до мене підійшов прокурор і сказав, що мене не будуть затримувати. Давав чесне слово. Після цього я повернувся в квартиру. І там мені показують документ, що мене затримують".
Прокурор наголошує, що жодної упередженості не було.
Він наполягає, що за законом проведення затримання під час обшуку можливе без ухвали слідчого судді.
Суддя пішла в нарадчу кімнату.
Адвокат Чорнолуцький зачитує наступне клопотання: про відвід прокурору. На думку захисту, Саакашвілі "був викрадений", тому прокуратура діяла в порушення законодавства.
Саакашвілі при затриманні "не зміг скористатися правом на захист в квартирі друга".
Поки адвокат зачитує клопотання, Саакашвілі і Тимошенко перекинулись декількома словами.
|Фото ФБ Марини Сороки
|Фото з ФБ Дмитра ДОбродомова
Суддя прийняла рішення щодо клопотання адвоката про повернення клопотання прокуратурі.
Суддя вирішила оголосити перерву для дотримання законодавства у забезпеченні права підозрюваного. Однак прокурори вирішили прямо на засіданні суду вручити Саакашвілі клопотання про обрання запобіжного заходу.
"Тут це краще виглядає, ніж десь там за кутом", - прокоментував це Саакашвілі.
А тим часом на вулиці перед судом.
|Фото Євгена Руденка, УП
|Фото Євгена Руденка, УП
Адвокат також заявив, що копію клопотання про обрання запобыжного заходу було вручено Саакашвілі в порушення його права на захист без присутності адвоката. Тому Саакашвілі його не підписав.
Адвокат Чорнолуцький просить суд повернути клопотання прокуратурі і не розглядати в судовому засіданні, щоб прокуратура виконала всі вимоги процесуального законодавства.
Клопотання про більшу залу суду суддя не задовольнила. За її словами, більшої зали в Печерському суді немає.
До зали суду зайшла Юлія Тимошенко. Вони обійнялися з Саакашвілі. На ці декілька хвилин адвокат був змушений перервати заявлення клопотання.
|Фото Дарини Чиж
Ще одне клопотання адвоката - знайти більше приміщення для засідання, щоб забезпечити доступ "основній частині активістів".
Адвокат Чорнолуцький почав виступ. Звернувся до судді з закликом дотримуватися законодавства про статус судді, об'єктивно, безсторонньо, неупереджено кваліфіковано приймати рішення.
Перше клопотання – випустити Саакашвілі з "акваріуму".
Прокурор не заперечив.
Суддя задовольнила клопотання. Саакашвілі випустили з акваріуму.
|Фото: ФБ Дмитра Добродомова
До зали зайшла суддя Лариса Цокол.
Саакашвілі виступає перед журналістами: "Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе військовополоненим".
|Фото Ельдар Сарахман, УП
Дерев'янко вимагає, щоб співробітники СБУ, які також присутні в заслі, вийшли.
Приміщення повністю забито журналістами.
|Фото Ельдар Сарахман, УП
На Хрещатику зібрались близько 300 прихильників Саакашвілі. Чекають на Юлію Тимошенко. На місці також мер Глухова Мішель Терещенко.
|Всі фото Євгена Руденко, УП
В залі засідання прихильники Саакашвілі, він сам і адвокати співають гімн.
До Саакашвілі намагається пробитися крізь натовп дружина.
|Фото Дарини Чиж
Сам затриманий дає коментарі англійському мовою іноземним журналістам.
Саакашвілі в залі суду.
Під входом в Печерський суд сутички, оскільки прихильники Саакашвілі намагаються потрапити всередину.
До двору на Хрещатику, де має розпочатися засідання, пробували пройти депутати, а поліцейські не пускали.
Поліція заблокувала вхід у двір, де розміщена будівля суду.
|Фото Євгена Будерацького, УП
Тим часом під суд прийшов мер Глухова Мішель Терещенко боротись з диктатурою.
До зали, де відбудеться засідання, пускають адвокатів. Скоро прийде суддя. Засідання призначено на 12 годину.
|Всі фото Євгена Руденка, УП
Під судом вже близько 70 прихильників Саакашвілі.
Тим часом охорону суду підсилюють правоохоронцями. Нацгвардійців і поліції близько 120 осіб.
|Всі фото Євгена Руденка, УП
Призначено засідання.
Клопотання про обрання запобіжного заходу розглядатиме суддя Лариса Цокол. Засідання розпочнеться о 12 годині.
Адвокати кажуть, що засідання перенесли на 12 годину. Тим часом, всередину стали пропускати журналістів.
До суду пропускають тільки тих, хто по повістках. "І навіть невідомо, чому не пускають пресу в належній кількості, хоча це обмеження", - прокоментував УП адвокат Саакашвілі – Павло Богомазов.
До журналістів підійшов депутат Дерев'янко. За його словами, о 7:50 Саакашвілі вручили клопотання без адвоката, але він не підписав. Адвокату клопотання вручили о 8:30.
Вже о 9:15 під Печерським судом стали збиратися активісти.
За словами помічниці Саакашвілі Ірини Федоренко, наразі у суді присутня дружина екс-президента Грузії Сандра Рулофс.
Суд оточили правоохоронці та нацгвардійці.
Два в'їзди до будівлі суду заблоковані автомобілями поліції.
О 8:40 стає відомо, що Саакашвілі вже доставлений до Печерського суду на Хрещатику. Проте час засідання невідомий.