Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби РФ – прокурор

Прокурор заявляє, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Про це на засіданні Печерського райсуду з обрання міри запобіжного заходу для Саакашвілі сказав прокурор.

"Є інформація від ГУ СБУ у Києві та області, що в зв’язку з проведенням заходів по документуванню злочинної діяльності Курченка, спецслужби РФ вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе з метою з'ясування деталей розмов між ним та Курченком.

Одним з варіантів дестабілізації ситуації може мати місце ініціювання спецслужбами РФ спроби ліквідації Саакашвілі та Дангадзе", - сказав прокурор.

Він просив суд обрати Саакашвілі міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, у тому числі, щоб "забезпечити охорону життя і здоров'я підозрюваного".

"До нього будуть застосовані заходи цілодобової охорони з метою унеможливлення виконання вищевказаного замислу", - сказав прокурор.

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.