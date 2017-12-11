Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби РФ – прокурор
Прокурор заявляє, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.
Про це на засіданні Печерського райсуду з обрання міри запобіжного заходу для Саакашвілі сказав прокурор.
"Є інформація від ГУ СБУ у Києві та області, що в зв’язку з проведенням заходів по документуванню злочинної діяльності Курченка, спецслужби РФ вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе з метою з'ясування деталей розмов між ним та Курченком.
Одним з варіантів дестабілізації ситуації може мати місце ініціювання спецслужбами РФ спроби ліквідації Саакашвілі та Дангадзе", - сказав прокурор.
Він просив суд обрати Саакашвілі міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, у тому числі, щоб "забезпечити охорону життя і здоров'я підозрюваного".
"До нього будуть застосовані заходи цілодобової охорони з метою унеможливлення виконання вищевказаного замислу", - сказав прокурор.
Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.
Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.
Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.
Станом на 9:15 під судом почали збиратися активісти.
Будівлю суду оточили близько 300 правоохоронців та нацгвардійців.
Як відомо, 4 грудня затримали керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.
Йому оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування та затримали на 60 діб без права застави.
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