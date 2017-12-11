Саакашвілі про голодування: Тимошенко якось не їла 28 днів
Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не їв 4 дні, і йому сподобалось.
Про це він сказав журналістам під час перерви, відповідаючи на питання, чи не шкодить його шлунку жуйка, яку він жує.
"Юля Володимирівна протрималась один раз 28 днів. І подивіться на неї – все добре", - сказав Саакашвілі.
Як відомо, раніше у залі суду Саакашвілі сказав, що покаже, "як може померти президент".
"Якщо вони мене повернуть до в'язниці, я буду голодувати до кінця. Але всі будуть знати, хто влаштував це вбивство", - говорив він.
11 грудня у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.
Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.
Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.
Станом на 9:15 під судом почали збиратися активісти.
Будівлю суду оточили близько 300 правоохоронців та нацгвардійців.
Поблизу стоять 12 автобусів Нацгвардії та більше 10 машин патрульних. Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації.