Саакашвілі про голодування: Тимошенко якось не їла 28 днів

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не їв 4 дні, і йому сподобалось.

Про це він сказав журналістам під час перерви, відповідаючи на питання, чи не шкодить його шлунку жуйка, яку він жує.

"Юля Володимирівна протрималась один раз 28 днів. І подивіться на неї – все добре", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, раніше у залі суду Саакашвілі сказав, що покаже, "як може померти президент".

"Якщо вони мене повернуть до в'язниці, я буду голодувати до кінця. Але всі будуть знати, хто влаштував це вбивство", - говорив він.

11 грудня у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.