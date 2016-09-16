Украина не сделает шага вперед, пока РФ не выполнит обязательства - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что без выполнения Россией ее части обязательств по Минским соглашениям Украина не сделает ни шагу вперед.

Об этом Порошенко заявил на форуме YES в пятницу.

"Меня часто обвиняют, что украинская сторона не продвигается политическим путем Минских переговоров. Мы уже перевернули дело. Ни шагу вперед до того, как российская сторона не пройдет собственное расстояние на пути безопасности", - подчеркнул Порошенко.

"Именно в области безопасности лежит ключ к мирному урегулированию на Донбассе. Эффективный подход очень простой - последовательность шагов на политическом и фронте и фронте безопасноти", - подчеркнул президент.

Порошенко объявил главное требование к РФ на Донбассе:

"Наше требование очень простое - Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе. Что означает российское перемирие, объявленное без наших друзей и партнеров из Германии и Франции? Мы увидели за последние сутки, когда нам обещали прекращение огня, а произошло до 30 обстрелов, включая минометные", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что вторым требованием в РФ является прекращение поставок оружия боевикам - тяжелая артиллерия, танки, регулярные войска.

Также, по словам Порошенко, Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на всю оккупированную территорию Донбасса и Крыма - это мандат ОБСЕ.

Также РФ должна обеспечить полный доступ международных наблюдателей на временно неконтролированную часть границы с РФ. "Это 409 км и 300 метров неконтролируемой части российско-украинской границы. Если мы закроем границу, не будет конфликта в Украине", - подчеркнул он.

Порошенко также добавил, что РФ должна вывести свои войска с территории Украины, освободить украинских заложников и политических заключенных, в том числе Сенцова, Кольченнка, Карпюка, Клиха и других.

"Это то, чему противится российская сторона, пытаясь доказать, что Украина не выполняет политическую часть Минских договоренностей. В противовес Кремлю, Украина выполняет свои обязательства", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также отметил, что обсуждение вопроса выборов возможно лишь после реализации политических и безопасности факторов.

Украинская правда