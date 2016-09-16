Суд предоставил следователям доступ к документам Украинской правды на 17 канала

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Об этом говорится в постановлении суда, которое касается расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Согласно информации, в ответ на ходатайство следователя Главного следственного управления и по согласованию с прокурором отдела ГПУ суд предоставил временный доступ к документам и информации, находящимся во владении Главного управления Пенсионного фонда.

В частности, временный доступ предоставлен к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, а именно: информации в электронном и печатном виде, и копиям документов по представлению отчетов о страховании и уплате обязательных платежей в период с 27 июля 2001 года по настоящее время .

Таким образом, следователи смогут получить в распоряжение документы ОО "Украинская правда", ЧП "Украинская правда", ООО "Интернет Медиа", ОО "Солидарные Медиа", ООО "Новые - Медиа", ООО "ИА 17 канала".

Своим постановлением суд, в частности, раскрыл следователям информацию о работниках предприятий (фамилия, имя, отчество, год рождения, идентификационный код, период работы, занимаемую должность и т.п.)

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Видео, на котором Шеремета достают из автомобиля сразу после взрыва, было выложено, по информации СМИ, интернет-стримом "17 канал", журналисты которого находились на месте происшествия со съемочной техникой.

"17 канал" объяснил свое нахождение на месте убийства Шеремета случайностью. После этого журналиста и оператора интернет-стрима "17 канал" вызвали на допрос.

Полиция квалифицировала дело Шеремета по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц". Следствие рассматривает несколько версий преступления, в том числе - профессиональную деятельность журналиста.

Следователи также попросили помочь найти свидетеля по делу об убийстве Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тысяч гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста.

Украинская правда

Украинская правда