Суд надав слідчим доступ до документів Української правди та 17 каналу

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 20:56

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Про це йдеться в ухвалі суду, яка стосується розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета..

Згідно з інформацією, у відповідь на клопотання слідчого Головного слідчого управління та за погодженням із прокурором відділу ГПУ суд надав тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду.

Зокрема, тимчасовий доступ надано до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в електронному та друкованому вигляді, та копій документів щодо подання звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів в період з 27 липня 2001 року по теперішній час.

Таким чином, слідчі зможуть отримати у розпорядження документи ГО "Українська правда", ПП "Українська правда", ТОВ "Інтернет Медіа", ГО "Солідарні Медіа", ТОВ "Нові – Медіа", ТОВ "ІА 17 каналу".

Своєю ухвалою суд, зокрема, розкрив слідчим інформацію про працівників підприємств (прізвища, ім'я, по батькові, рік народження, ідентифікаційний код, період роботи, займану посаду тощо).

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Відео, на якому Шеремета дістають з автомобіля одразу після вибуху, було викладено, за інформацією ЗМІ, інтернет-стрімом "17 канал", журналісти якого перебували на місці події зі знімальною технікою.

"17 канал" пояснив своє перебування на місці вбивства Шеремета випадковістю. Після цього журналіста й оператора інтернет-стріму "17 канал" викликали на допит.

Поліція кваліфікувала справу Шеремета  за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Слідство розглядає декілька версій злочину, в тому числі - професійну діяльність журналіста.

Слідчі також попросили допомогти знайти свідка у справі про вбивство Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета суд Генпрокуратура
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