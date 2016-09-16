Суд надав слідчим доступ до документів Української правди та 17 каналу

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Про це йдеться в ухвалі суду, яка стосується розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета..

Згідно з інформацією, у відповідь на клопотання слідчого Головного слідчого управління та за погодженням із прокурором відділу ГПУ суд надав тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду.

Зокрема, тимчасовий доступ надано до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в електронному та друкованому вигляді, та копій документів щодо подання звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів в період з 27 липня 2001 року по теперішній час.

Таким чином, слідчі зможуть отримати у розпорядження документи ГО "Українська правда", ПП "Українська правда", ТОВ "Інтернет Медіа", ГО "Солідарні Медіа", ТОВ "Нові – Медіа", ТОВ "ІА 17 каналу".

Своєю ухвалою суд, зокрема, розкрив слідчим інформацію про працівників підприємств (прізвища, ім'я, по батькові, рік народження, ідентифікаційний код, період роботи, займану посаду тощо).

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Відео, на якому Шеремета дістають з автомобіля одразу після вибуху, було викладено, за інформацією ЗМІ, інтернет-стрімом "17 канал", журналісти якого перебували на місці події зі знімальною технікою.

"17 канал" пояснив своє перебування на місці вбивства Шеремета випадковістю. Після цього журналіста й оператора інтернет-стріму "17 канал" викликали на допит.

Поліція кваліфікувала справу Шеремета за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Слідство розглядає декілька версій злочину, в тому числі - професійну діяльність журналіста.

Слідчі також попросили допомогти знайти свідка у справі про вбивство Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста.

Українська правда