Луценко: Лещенко должен давать показания о своей коррупции

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что нардеп от БПП Сергей Лещенко "должен давать показания о своей коррупции".

Об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина", комментируя свой отказ от участия в панели "Борьба с коррупцией", которая прошла в субботу в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии из-за того, что в событии принял участие Лещенко.

"Я не заявлял, что не приду на форум YES. Я отказался от совместной панели с Лещенко, я генеральный прокурор, а Лещенко должен давать показания о своей коррупции. Поэтому в дискуссию с ним должны вступать следователи Национального антикоррупционного бюро", - сказал Луценко.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.



Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

НАБУ завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры. О результатах проверки директор НАБУ Артем Сытник должен сообщить в понедельник.