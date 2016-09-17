Луценко: Лещенко має давати покази про свою корупцію

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що нардеп від БПП Сергій Лещенко "має давати покази про свою корупцію".

Про це він заявив у коментарі каналу "112 Україна", коментуючи свою відмову від участі в панелі "Боротьба з корупцією", яка пройшла в суботу в рамках зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, через те, що у події взяв участь Лещенко.

"Я не заявляв, що не прийду на форум YES. Я відмовився від спільної панелі з Лещенком, бо я генеральний прокурор, а Лещенко має давати покази про свою корупцію. Тому в дискусію з ним мають вступати слідчі Національного антикорупційного бюро", - сказав Луценко.

Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири. Про результати перевірки директор НАБУ Артем Ситник має повідомити в понеділок.