Луценко: Лещенко має давати покази про свою корупцію

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Субота, 17 вересня 2016, 14:11

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що нардеп від БПП Сергій Лещенко "має давати покази про свою корупцію".

Про це він заявив у коментарі каналу "112 Україна", коментуючи свою відмову від участі в панелі "Боротьба з корупцією", яка пройшла в суботу в рамках зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, через те, що у події взяв участь Лещенко.

"Я не заявляв, що не прийду на форум YES. Я відмовився від спільної панелі з Лещенком, бо я генеральний прокурор, а Лещенко має давати покази про свою корупцію. Тому в дискусію з ним мають вступати слідчі Національного антикорупційного бюро", - сказав Луценко. 

Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири. Про результати перевірки директор НАБУ Артем Ситник має повідомити в понеділок

Теми: Луценко Лещенко
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IP: 212.178.29.---Titan17.09.2016 14:31
Это ,конечно, пародокс! Коррупционер со стажем Югик, не хочет быть на одной панели с начинающим коррупционером Сережей! На счету Луцика куча недвижимости , записанной черт знает на кого, скандал с фирмой жены , которой отдал всю связь МВС и главное вместе с Порошенко и Шокиным в 2005г пытались обобрать Ахметова на 2,5 млрд! Удалось ли ?!
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