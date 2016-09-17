Квасневский: Минские соглашения не выполняются, планы РФ о "сверхдержаве" не изменились

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Суббота, 17 сентября 2016, 20:52

За два года конфликта позиция и планы РФ по построению "сверхдержавы" не изменились, и Украина занимает в них ключевое место.

Об этом на заключительной сессии конференции YES Ukraine 2016 заявил экс-президент Польши, глава наблюдательного совета "Ялтинской Европейской Стратегии" Александр Квасьневский.

"Все, что мы обсуждали год, два, три назад - оказалось правдой ... Мы видим, что конфликт (на Донбассе) - заморожен, или даже не очень заморожен, т.к. фактически каждый день проливается кровь, есть жертвы ... Есть "Минские соглашения", но их не выполняют, ... есть весьма мощная позиция РФ, которая абсолютно не изменилась с начала конфликта - это идея восстановления российской "сверхдержавы", и для ее реализации Украина является важнейшей составляющей", - отметил Квасьневский.

Он добавил, что при этом "все меньше заинтересованности и энергии со стороны союзников, особенно ЕС и США, потому что время идет, и возникают новые проблемы, на первых страницах СМИ - КНДР, американские выборы и т.д. И это не хорошо для Украины, потому что ей очень нужна международная поддержка и единство".

При этом Квасьневский отметил, что кризис в Украине является "испытанием для демократических сил в мире".

"Украина является испытанием на то, насколько мы хотим бороться за такие основополагающие ценности, как демократия, независимость, гражданское общество и т.д.", - добавил экс-президент Польши.

Также Квасьневский призвал и дальше помогать украинскому правительству проводить реформы, и отметил, что слабым элементом в Украине слишком слабое сотрудничество между различными политсилами и партиями, особенно что касается стратегических целей.

"Но борьба продолжается. ... Мы все еще на пороге великого дня, когда скажем, что Украина является частью европейской семьи... Мы еще довольно далеки от этого, но необходимо, чтобы наши усилия продолжались", - добавил он.

По мнению Квасьневского, глобально "все, что мы сейчас видим - мощная волна популизма - это последняя волна популистов-националистов против глобализма".

"Последняя, потому что они не пытаются остановить продвижение, а пытаются вернуть прогресс вспять - а это невозможно", - добавил он.

"Мы знаем, что времена холодной войны и ведущей позиции США закончились, наступает время мира со многими центрами. Новая архитектура еще не определена, она до сих пор строится, хотя Китай, США, ЕС и Россия хотят играть ведущую роль ... Поэтому может быть много конфликтов, хаоса, и необходимо внимательно наблюдать и реагировать на них. Это важно для Украины ", - отметил Квасьневский.

Украинская правда

Темы: Киев Квасьневский Донбасс Росcия
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Комментарии — 3
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IP: 176.108.7.---mukha17.09.2016 22:12
Напрасно многие думают что будет 3 мировая война. Будет большая война с Россией на территории Украины. Украина и США нанесут не поправимый ущерб России. И в конечном итоге завершит ее разгром КНР. Впрочем и другие страны отхватят свои территории некогда аннексированные Кремлем. То что происходит сейчас на наших глазах это начало большого конца и подведение итогов 2 мировой войны. Путин своими руками зароет эту империю зла, о чем когда то красноречиво сказал за кадром Господин Рейган. Будет большой справедливый передел Мира. Жаль только что мы оказались в эпицентре событий.
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IP: 94.179.84.---Леонід Климчук17.09.2016 21:27
Після розпаду СРСР Росія однаково залишилася наддержавою,тобто імперією, яка для свого самозбереження не може інакше поводитись лише як імперія, іцього досі після перебудовної пострадянської ейфорії не усвідомлює атлантично-європейський політикум,та і транснаціональний бізнес, ркім Китаю.
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IP: 130.180.216.---ReAlex17.09.2016 21:04
Та нехай собі "наддержавлять" і тішаться своєю "величчю", тільки у межах своїх кордонів.
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