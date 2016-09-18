Против организаторов выборов в Крыму могут открыть производства – Тука

Украина может открыть уголовные производства против людей, принимающих участие в организации выборов в оккупированном Крыму.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии каналу "112 Украина".

Отвечая на вопрос, все ли возможное сделала Украина для того, чтобы выборы в Крыму не состоялись, Тука сказал: "Честно говоря, я думаю, да. Потому что физически препятствовать этому не ставили себе цель".

"Мы предупредили тех людей, которые будут принимать участие в организации этих мероприятий на территории оккупированного Крыма, про вероятность юридических последствий таких действий. Ведь подавляющее большинство людей, которые принимают участие в организации этих процедур на территории Крыма, остаются гражданами Украины", - сказал он.

"Мы будем инициировать перед определенными ведомствами Украины, в частности МВД и Службой безопасности Украины, открытие уголовных производств относительно тех людей, которые занимались организацией и проведением выборов в Госдуму России на территории Украины", - отметил Тука.

Он также заявил, что, по его информации, на выборах в Госдуму РФ в оккупированном Крыму нет наблюдателей от международных организаций.

"Среди международных организаций, насколько мне известно, (наблюдателей) присутствующих нет. Скажем так, из каких-то самодеятельных организаций, или гражданских организаций, у меня такой информации сейчас просто нет", – сказал Тука.

Заместитель министра допустил, что пророссийские силы вполне могли прийти.

Как сообщалось, 16 сентября президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил о продолжении применения ограничений и расширении санкционного списка по отношению к российским компаниям и физическим лицам, тем или иным образом причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент предложил, в частности, дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Государственную думу России на территории оккупированного Крыма.

"Президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову доработать санкционный список и включить в него соответственно - тех, кто будет избран, членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса", - сообщала пресс-служба президента.