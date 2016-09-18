Проти організаторів виборів у Криму можуть відкрити провадження - Тука

Україна може відкрити кримінальні провадження проти людей, які беруть участь в організації виборів в окупованому Криму.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі каналу "112 Україна".

Відповідаючи на питання, чи все можливе зробила Україна для того, щоб вибори в Криму не відбулися, Тука сказав: "Чесно кажучи, я думаю, так. Тому що фізично перешкоджати цьому не ставили собі за мету".

"Ми попередили тих людей, які будуть брати участь в організації цих заходів на території окупованого Криму, про ймовірність юридичних наслідків таких дій. Адже переважна більшість людей, які беруть участь в організації цих процедур на території Криму, залишаються громадянами України", - сказав він.

"Ми будемо ініціювати перед певними відомствами України, зокрема МВС і Службою безпеки України, відкриття кримінальних проваджень щодо тих людей, які займалися організацією та проведенням виборів в Держдуму Росії на території України", - зазначив Тука.

Він також заявив, що, за його інформацією, на виборах в Держдуму РФ в окупованому Криму немає спостерігачів від міжнародних організацій.

"Серед міжнародних організацій, наскільки мені відомо, (спостерігачів) присутніх немає. Скажімо так, з якихось самодіяльних організацій, або громадських організацій, у мене такої інформації зараз просто немає", - сказав Тука.

Заступник міністра припустив, що проросійські сили цілком могли прийти.

Як повідомлялося, 16 вересня президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо до російських компаній та фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент запропонував, зокрема, доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму.

"Президент доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього відповідно – тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу", - повідомляла прес-служба президента.