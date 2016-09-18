Проти організаторів виборів у Криму можуть відкрити провадження - Тука
Україна може відкрити кримінальні провадження проти людей, які беруть участь в організації виборів в окупованому Криму.
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі каналу "112 Україна".
Відповідаючи на питання, чи все можливе зробила Україна для того, щоб вибори в Криму не відбулися, Тука сказав: "Чесно кажучи, я думаю, так. Тому що фізично перешкоджати цьому не ставили собі за мету".
"Ми попередили тих людей, які будуть брати участь в організації цих заходів на території окупованого Криму, про ймовірність юридичних наслідків таких дій. Адже переважна більшість людей, які беруть участь в організації цих процедур на території Криму, залишаються громадянами України", - сказав він.
"Ми будемо ініціювати перед певними відомствами України, зокрема МВС і Службою безпеки України, відкриття кримінальних проваджень щодо тих людей, які займалися організацією та проведенням виборів в Держдуму Росії на території України", - зазначив Тука.
Він також заявив, що, за його інформацією, на виборах в Держдуму РФ в окупованому Криму немає спостерігачів від міжнародних організацій.
"Серед міжнародних організацій, наскільки мені відомо, (спостерігачів) присутніх немає. Скажімо так, з якихось самодіяльних організацій, або громадських організацій, у мене такої інформації зараз просто немає", - сказав Тука.
Заступник міністра припустив, що проросійські сили цілком могли прийти.
Як повідомлялося, 16 вересня президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо до російських компаній та фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.
Президент запропонував, зокрема, доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму.
"Президент доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього відповідно – тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу", - повідомляла прес-служба президента.
Традиционный пиар и никаких последствий. В Москве насмехаются над такими заявлениями. Самое действенное - чтобы никто в мире не признал избранных таким образом депутатов. А вот тут то есть сомнения