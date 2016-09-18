"Свободовцы" повредили забор возле посольства РФ в Киеве

У посольства Украины в РФ произошли столкновения между протестующими против проведения выборов в Госдуму РФ в посольстве в Киеве и правоохранителями.

Как сообщает канал "112 Украина", правоохранители задержали депутата Киевсовета от "Свободы" Владимира Назаренко, после чего возник конфликт между протестующими и полицией.

Фото со страницы С14 news

Как сообщает канал, "свободовца" задержали из-за того, что он зашел на территорию посольства РФ. Однако его соратники говорят, что его оттащили туда силой.

Как видно из трансляции, после задержания Назаренко активисты повредили заградительную сетку возле посольства.

Среди активных протестующих против проведения выборов в Госдуму РФ в посольстве РФ в Киеве - депутат Киевсовета, экс-нардеп от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко.

В настоящее время протестующие продолжают блокировать вход в избирательный участок.

Возле посольства собралось около 300 правоохранителей.

Одного из граждан РФ протестующие не пускали на участок, но он зашел и вышел через другой вход, сообщает канал.

Позже протестующие после словесной перепалки избили гражданина России, который пытался пройти проголосовать.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", около десяти активистов пытались загородить проход к входу в здание посольства РФ в Киеве.

Один из активистов загородил вход на территорию посольства. Его вывели за ограду.

После этого активисты во главе с депутатом Киевского горсовета, бывшим народным депутатом-"свободовцев" Игорем Мирошниченко начали расшатывать забор. Правоохранители оттеснили протестующих, заградительная сетка повреждена.

По сообщению агентства, позднее один из желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу РФ не смог попасть на территорию избирательного участка.

Он вступил в словесную перепалку с блокирующим вход в здание, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние. Один из активистов без знаков отличий ударил избирателя и завязалась потасовка.

Правоохранители сразу же вмешались и разняли участников конфликта. В результате потасовки никто не пострадал.

Вскоре митингующие догнали пытающегося проголосовать гражданина РФ и пытались вытолкнуть его на проезжую часть.

На данный момент правоохранители удерживают одного из наиболее активных протестующих.

К посольству пришли несколько активистов. Они держат плакаты, выражающие протест против России и выборов в Госдуму, а также плакат "18 сентября мы все – крымские татары". Кроме того, они принесли виселицу с подвешенным манекеном в тюремной робе.

Вновь прибывшие активисты ведут себя неагрессивно.