В полиции рассказали о задержанных в Киеве и Одессе

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 13:27

В Киеве и Одессе задержаны несколько граждан за препятствия на выборах в Госдуму РФ, в Харькове и Львове ситуация спокойная.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Киеве группа лиц заблокировала вход в посольство Российской Федерации. Один человек, который пытался попасть на территорию посольство, был задержан и доставлен в Соломенское райуправление полиции - за невыполнение законных требований и сопротивление сотрудникам полиции. В отношении него будет составлен административный протокол", - рассказал Тракало.

Кроме того, по его словам, еще один человек доставлен в райотдел за нападение на мужчину, пытавшегося пройти на территорию российского посольства, чтобы проголосовать.

"В случае поступления заявления от потерпевшего будет начато уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений", - подчеркнул Тракало.

Он также отметил, что в связи с событиями под дипломатическим представительством в Киеве привлечены дополнительные наряды Нацполиции и Нацгвардии для обеспечения правопорядка.

Что касается ситуации в Одессе, то там несколько человек пытались заблокировать вход в генконсульство. За мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции четыре человека доставлены в Приморский райотдел полиции. У них возьмут пояснения и предоставят правовую квалификацию их действиям.

"Сейчас ситуация в Одессе спокойная. Порядок обеспечивают около 100 правоохранителей, в частности, представителей полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - добавил директор департамента коммуникации Нацполиции.

В то же время, по его словам, в Харькове и Львове ситуация в данный момент спокойная. Полиция проводит превентивную работу - обследует и патрулирует прилегающую к дипучреждениям территорию.

Тракало также призвал граждан не нарушать законодательство и не препятствовать работе правоохранителей во время обеспечения правопорядка возле посольства РФ в Украине.

"Мы еще раз подчеркиваем, что, несмотря на провокационные действия Российской Федерации и других заинтересованных сторон, задачей полиции является обеспечение безопасности граждан, общественного порядка и недопущения провокаций, таких как поджог зданий или жертвы. Мы также призываем всех соблюдать законы Украины и не мешать правоохранителям выполнять свою работу", - сказал он.

Тракало подчеркнул, что полиция вне политики, однако "мы вынуждены будем жестко реагировать на любые попытки дестабилизировать ситуацию". "У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить беспорядков и нарушения закона", - заверил он.

Темы: полиция Росcия виборы
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Комментарии — 2
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IP: 195.5.44.---nestor198018.09.2016 14:25
Це висока ціна демократії, адже терористи із воєнторгу Путіна - Кирила сьогодні нас убивають у прямому сенсі цього слова. А ми їм у відповідь - Вибори головного терориста у нас в тилу.
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IP: 195.5.44.---nestor198018.09.2016 14:21
РФ окупувала Український Крим і Донбас. Тепер стає зрозуміло, чому Україна не перервала дипломатичні відносини із РФ? Щоб воєнторг Путіна із мордору Кирила міг скористатися можливістю і провести вибори серед тих, у кого потрійне громадянство 5 колони Кремля. І при тому ще раз , в чергове, скомпрометувати патріотів Держави, які проти такої політики керівництва України.
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