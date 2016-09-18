В полиции рассказали о задержанных в Киеве и Одессе

В Киеве и Одессе задержаны несколько граждан за препятствия на выборах в Госдуму РФ, в Харькове и Львове ситуация спокойная.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Киеве группа лиц заблокировала вход в посольство Российской Федерации. Один человек, который пытался попасть на территорию посольство, был задержан и доставлен в Соломенское райуправление полиции - за невыполнение законных требований и сопротивление сотрудникам полиции. В отношении него будет составлен административный протокол", - рассказал Тракало.

Кроме того, по его словам, еще один человек доставлен в райотдел за нападение на мужчину, пытавшегося пройти на территорию российского посольства, чтобы проголосовать.

"В случае поступления заявления от потерпевшего будет начато уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений", - подчеркнул Тракало.

Он также отметил, что в связи с событиями под дипломатическим представительством в Киеве привлечены дополнительные наряды Нацполиции и Нацгвардии для обеспечения правопорядка.

Что касается ситуации в Одессе, то там несколько человек пытались заблокировать вход в генконсульство. За мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции четыре человека доставлены в Приморский райотдел полиции. У них возьмут пояснения и предоставят правовую квалификацию их действиям.

"Сейчас ситуация в Одессе спокойная. Порядок обеспечивают около 100 правоохранителей, в частности, представителей полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - добавил директор департамента коммуникации Нацполиции.

В то же время, по его словам, в Харькове и Львове ситуация в данный момент спокойная. Полиция проводит превентивную работу - обследует и патрулирует прилегающую к дипучреждениям территорию.

Тракало также призвал граждан не нарушать законодательство и не препятствовать работе правоохранителей во время обеспечения правопорядка возле посольства РФ в Украине.

"Мы еще раз подчеркиваем, что, несмотря на провокационные действия Российской Федерации и других заинтересованных сторон, задачей полиции является обеспечение безопасности граждан, общественного порядка и недопущения провокаций, таких как поджог зданий или жертвы. Мы также призываем всех соблюдать законы Украины и не мешать правоохранителям выполнять свою работу", - сказал он.

Тракало подчеркнул, что полиция вне политики, однако "мы вынуждены будем жестко реагировать на любые попытки дестабилизировать ситуацию". "У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить беспорядков и нарушения закона", - заверил он.