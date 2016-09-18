Виновник взрыва в Павлограде еще и убил бывшую жену - полиция

Владелец квартиры в Павлограде Днепропетровской области, где в ночь на воскресенье произошел взрыв, подозревается в убийстве бывшей жены, тело которой обнаружили в ту же ночь.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 18 сентября в 02.15 граждане сообщили в дежурную часть Павлоградского ОП, что в доме № 569 по ул. Днепровской в г. Павлограде произошел взрыв газа.

Почти одновременно с этим сообщением в дежурную часть позвонил мужчина, который рассказал, что обнаружил в доме по ул. Новой тело женщины с признаками насильственной смерти.

На место взрыва и убийства выехали следственно-оперативные группы Павлоградского отдела полиции.

Полицейские установили, что на пятом этаже 5-этажного жилого дома произошел взрыв природного газа, в результате чего огнем были повреждены три квартиры.

Полицейские, выехавшие на место убийства, обнаружили на площадке между первым и вторым этажом дома по ул. Новой м. Павлограда тело 53-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями лица, шеи, живота и грудной клетки.

Когда правоохранители находились на месте взрыва, соседи обратили их внимание на стоящего в стороне владельца квартиры, в которой произошел взрыв. Полицейские подошли к нему и увидели на одежде следы, указывающие на совершение преступления в отношении женщины, тело которой было обнаружено в доме по ул. Новой.

Также было установлено, что погибшая и мужчина ранее состояли в браке.

По предварительному заключению сотрудников Павлоградского отдела ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, причиной взрыва стала утечка природного газа в одной из квартир дома. После тушения пожара было осмотрено место происшествия, во время которого было обнаружено повреждение перестенки между кухней и подъездом дома, а также перестенки между квартирами.

Следственным отделением Павлоградского отдела полиции внесены сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 2 п. 4 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Мужчина, подозреваемый в умышленном убийстве и нарушении требований пожарной безопасности, задержан согласно ст. 208 УПК. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.