Протестующие под посольством РФ сожгли флаг и разошлись
Пикет у здания посольства РФ в Киеве, где в воскресенье открылся избирательный участок по выборам в Государственную Думу, в настоящее время завершился.
Как передает "Интерфакс-Украина", протестующие выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли.
Перед этим они сожгли флаг РФ.
У здания посольства находится несколько десятков правоохранителей, но их количество существенно уменьшилось.
Обстановка спокойная. Желающих проголосовать в настоящее время не наблюдается.
Как сообщалось, в воскресенье возле посольства РФ в Киеве было задержано 3 человека.