Протестующие под посольством РФ сожгли флаг и разошлись

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 17:46

Пикет у здания посольства РФ в Киеве, где в воскресенье открылся избирательный участок по выборам в Государственную Думу, в настоящее время завершился.

Как передает "Интерфакс-Украина", протестующие выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли.

Перед этим они сожгли флаг РФ.

У здания посольства находится несколько десятков правоохранителей, но их количество существенно уменьшилось.

Обстановка спокойная. Желающих проголосовать в настоящее время не наблюдается.

Как сообщалось, в воскресенье возле посольства РФ в Киеве было задержано 3 человека. 

Темы: Росcия виборы
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