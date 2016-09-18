Путин после выборов: Нужно снять меня с экраном, сам себе уже надоел

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 22:39

Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что "Единая Россия" "победила" на выборах в Госдуму, а его "пора снять с экранов".

Об этом Путин заявил 18 сентября в штабе Единой России, куда он прибыл вместе с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым после завершения голосования и закрытия избирательных участков.

"Я пересмотрел запись, где обращался к людям с призывом прийти и проголосовать (18 сентября) ... Новости раз посмотрел, два ... Потом думаю" Надо уже снять меня с экранов, просто уже сам себе надоел", - отметил президент РФ.

"Если без шуток ... люди проявили гражданскую позицию, она и в явке - не самая большая  из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но высокая ... Для ЕР важен результат, а результаты хорошие", - отметил он.

"И мы знаем, что людям живется не просто, и не решенных вопросов много .... Несмотря на это партия ... победила, люди все равно голосуют за "Единую Россию", - добавил Путин.

Как известно, 18 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. Впервые Россия провела "выборы" в аннексированном Крыму.

По данным экзит-полов, в Госдуму пройдут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По данным опроса избирателей на выходе с участков, за "ЕР" голоса отдали 44,5%.

Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипучреждениях на украинской территории  из-за внесения Крыма в многомандатный федеральный избирательный округ на парламентских выборах.

Президент Петр Порошенко на заседании СНБО заявил о продолжении применения ограничений и расширении санкционного списка по к российским компаниям и физических лиц, тем или иным образом причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде" заявила, что Вашингтон не признает проведения на территории аннексированного Крыма выборов в Госдуму РФ.

В МИД Украины отметили, что проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму ставит под сомнение легитимность всей Госдумы и свидетельствует о необходимости ужесточения санкций.

Украинская правда

Темы: Росcия виборы Путин
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IP: 92.113.105.---Huala19.09.2016 00:15
Але як він набрид всьому світові він уявляє?
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IP: 5.254.65.---pyrav18.09.2016 22:54
Може досить друкувати відверту гидоту. Комусь цікаво коли і де у xyйлa сталася бігунка?
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