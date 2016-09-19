Авакову назначили новую заместительницу

Кабмин назначил Татьяну Ковальчук заместителем министра внутренних дел.

Соответствующее решение было принято 14 сентября.

Ранее Ковальчук была помощником главы МВД.

На сайте Нацполиции размещена декларация Ковальчук за 2013 год. Согласно с ней ни сама чиновница, ни ее муж не заработали за тот год ни копейки.

Среди имущества у нее указана лишь квартира площадью 39 квадратных метров, а у ее мужа – квартира на 30,9 квадрата. Также ее муж владел земельным участком площадью 4000 квадратных метров и внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска.

На содержание своего имущества муж Ковальчук, согласно декларации, потратил за год 210 грн.

Украинская правда