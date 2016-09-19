Авакову назначили новую заместительницу

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Понедельник, 19 сентября 2016, 11:26

Кабмин назначил Татьяну Ковальчук заместителем министра внутренних дел.

Соответствующее решение было принято 14 сентября.

Ранее Ковальчук была помощником главы МВД.

На сайте Нацполиции размещена декларация Ковальчук за 2013 год. Согласно с ней ни сама чиновница, ни ее муж не заработали за тот год ни копейки.

Среди имущества у нее указана лишь квартира площадью 39 квадратных метров, а у ее мужа – квартира на 30,9 квадрата. Также ее муж владел земельным участком площадью 4000 квадратных метров и внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска.

На содержание своего имущества муж Ковальчук, согласно декларации, потратил за год 210 грн.

Украинская правда

Темы: Аваков МВД
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IP: 91.197.254.---informator19.09.2016 11:59
Голодранцы на ЛендКруизере в замминистры - 1917 год напоминает, только без машины и деклараций. П..дец Украине с таким руководством страны.
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