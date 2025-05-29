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Трое близких родственниц бывших топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле

Татьяна ОлейникЧетверг, 29 мая 2025, 20:53
Трое близких родственниц бывших топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле
Фото - bihus.info

Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря - Оксана стала совладелицей компании, которая заказала строительство крупнейшего в Украине отеля в Буковеле.

Источник: Bihus.Info

Детали: По данным журналистов, речь идет об отеле "Glacier Premium Apartments" в Буковеле. По оценкам издания Forbes он станет крупнейшим отелем в Украине. По плану предусмотрено – 10 этажей, на 810 апартаментов, спа, спортзал и люксовые бутики.

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Дочь Сергея Чеботаря Оксана является совладелицей компании "Глейшер Хилл", которая выступила заказчиком строительства, ее доля в собственности – 33,30%.

Семья еще одного бывшего заместителя Авакова – Алексея Тахтая тоже имеет интересы в Буковеле. В собственности его жены Марины трое апартаментов, общей площадью 300 квадратных метров в отеле "Rest & Ski Spa Resort".

Алексей Тахтай – за время работы в МВД вместе с Чеботарем засветился в скандале с родажем незаконно добытого песка. Тогда правоохранители открыли производство в котором фигурировало видео из кабинета Чеботаря, на котором чиновники обсуждали доходы.

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Сейчас Тахтай подозреваемый по делу о растрате имущества в особо крупных размерах.

Рядом с апартаментами жены Тахтая, в коттеджном городке "Westhills" владеет еще тремя апартаментами жена экс-заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя.

Владелицей 150 буковельских квадратных метров Марина Кизь стала вскоре после увольнения мужа из органов, в 2020-м.

Сергей Кизь – годами работал в прокуратуре. А в 2019-м несколько месяцев пробыл в должности заместителя Генерального прокурора. За этот короткий период он, в частности, закрыл производство в отношении Игоря Калетника, которое касалось диктаторских законов "16 января", засветился в срыве спецоперации НАБУ против первого заместителя главы миграционной службы Дины Пимаховой, и просил европейских партнеров снять санкции с Андрея Портнова.

После увольнения – практически сразу Кизь начал заниматься бизнесом. Сейчас у бывшего заместителя Генпрокурора 10 разнопрофильных компаний.

Всех трех упомянутых в расследовании родственниц бывших топ-правоохранителей объединяет общий бизнес-партнер - франковский застройщик, постоянный партнер курорта Буковель – Василий Кавлак. Именно с ним в партнерстве дочь Сергея Чеботаря основала компанию, которая заказала строительство отеля "Glacier Premium Apartments". А жены Тахтая и Кизя обзавелись апартаментами в его отелях.

Аваковполицияпрокуратура
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