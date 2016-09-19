Лещенко: За антикоррупционерами ведется слежка

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Понедельник, 19 сентября 2016, 17:04

Нардеп от БПП Сергей Лещенко заявляет, что против антикоррупционеров ведется спланированная операция по дискредитации их деятельности.

Об этом Лещенко рассказал на брифинге в понедельник.

"За нами, за антикоррупционер ведется незаконная слежка, прослушивание наших телефонных разговоров, незаконный сбор информации, конфиденциальных данных. Выброс в интернет по мне был сделан через несколько часов после заключения сделки (покупки квартиры - ред.)", - сказал он.

"Конфиденциальная информация была незаконно обнародована и сманипулирована коррупционерами с которыми я веду борьбу. Люди Кононенко, Грановского, Мартыненко готовят почву для дальнейших атак, потому что на кону миллионы, миллиарды, которые воруют из государственного бюджета", - добавил Лещенко.

Также он заявил, что ситуация с антикоррупционерами является следствием той политики, которую проводит президент Петр Порошенко.

Лещенко также заявил, что дальше продолжит антикоррупционную борьбу.

Во время брифинга он заявил, что не получал в подарок квартир.

"Никакой квартиры в подарок я не получил. НАБУ изучило всю историю моих доходов, получило доступ к документам еще с советских времен. Все мои доходы являются легальными, никаких откатов или странных подарков обнаружено не было", - заявил он.

На уточнение, получил ли он в подарок квартиру по улице Гетьмана, Лещенко сказал: "Эта квартира не была мной получена в подарок, она появилась в 2006 году".

Как известно, НАБУ провело проверку факта покупки квартиры в центре Киева нардепом Сергеем Лещенко. На брифинге в понедельник директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в покупке квартиры признаки административного правонарушения.

Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: Лещенко квартиры Верховная Рада
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Комментарии — 4
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IP: 68.105.24.---Tetyana Pikuleva19.09.2016 18:16
В принципі це і для того, щоб такі як Лещенко не перетворилися в щось подібне до РФного "полковника Захарченка". " ВСЕ МАЄ СВОЮ ЦІНУ"
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IP: 93.74.23.---discomfort19.09.2016 17:30
Це за вами стежать інші антикорупціонери, які теж хочуть до грантового корита.
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IP: 46.174.166.---obuhov19.09.2016 17:22
Секунду. Серёга а можно весь список? Сколько у него квартир? На Гетмана, на Подоле прописан, пентхаус в центре? Серёга ты на золотую жилу попал?
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IP: 109.76.98.---Dezdechado19.09.2016 17:19
Один раз плюнув, а тепер все життя доводитиме, що не верблюд...
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