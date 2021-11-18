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Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"

Четверг, 18 ноября 2021, 21:24
Роман Лещенко, фото в Facebook

Американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко; журналистка Соколова опубликовала отчет разведки, где операцию по вагнеровцам называют "выполненной" — актуальные новости 18 ноября.

О покушении на министра

Гражданин США и гражданка Украины заказали убийство действующего министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко — об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, ответил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности по хищению земли.

Министр также напомнил, что с начала его работы в министерстве 3ему и членам его семей поступало много угроз, и этот процесс он назвал "постоянным", поэтому указом президента Владимира Зеленского у Лещенко была государственная охрана.

О "Вагнергейте"

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ППК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап перенесет.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил, что Соколова нанесла этим "серьезный и болезненный" удар по Украине.

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Темы: убийствоЛещенкоВагнер
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