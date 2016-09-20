Грановский: работать в Администрации президента не хочу и не пойду

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Вторник, 20 сентября 2016, 10:23

Нардеп фракции БПП Александр Грановский исключает, что он может быть назначен на должность заместителя главы Администрации президента, курирующего вопросы судебной системы, но допускает свой переход в исполнительную власть.

Об этом он заявил в интервью "Українським новинам".

"Опровергаю в который раз уже. Я не хочу идти работать в Администрацию президента - точка. А раз не хочу, то и не пойду. И вообще, думаю, что Алексей Филатов не хочет покидать этот пост. Я не слышал о подобных намерениях", – сказал он.

Также Грановский отрицает, что ему предлагали занять должность замглавы АП, и добавил, что в случае поступления подобного предложения, он откажется от него.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о своих политических амбициях, депутат допустил, что в будущем может работать в исполнительной власти в случае необходимости.

"Сегодня я работаю в парламенте, который принимает самые сложные решения за всю его историю. При необходимости, смогу работать и в исполнительной власти, принимая подобные решения и реализовывая настолько же сложные задачи. Но пока в этом необходимости не вижу и считаю, что сегодня я на своем месте и занимаюсь тем, что умею и где могу быть полезным", – заявил он.

Как известно, член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Грановский близок к другу президента Украины Игорю Кононенко.

Недавно он посещал Кипр вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко, где тот вел переговоры относительно возвращения оффшорных денег украинских чиновников.

Темы: БПП Администрация президента
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