Российские сериалы в Украине могут заменить южнокорейскими

Украина заинтересована в том, чтобы заблокированные вследствие агрессии РФ против Украины российские телеканалы в украинской спутниковой сети были заменены на южнокорейские.

Об этом сообщил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко в ходе медиафорума Kiev Media Week во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



"За последние два года из-за российской агрессии, мы заблокировали работу 77 российских спутниковых телеканалов. Вместо этого появилось 34 новых спутниковых украинских телеканала. Этого нам не хватает, поэтому мы хотим, чтобы появились корейские", – сказал он.



Артеменко отметил, что Южная Корея является одним из лидеров по производству телевизионных форматов.



По мнению главы Нацсовета, "если корейских телеканалов станет больше, и они заменят российские, народ Украины будет благодарен".



Как сообщалось, количество спутниковых украинских телеканалов, в течение 2014-2016 годов увеличилось на 20%, с 101 в 2014 году до 122 в 2016 году.



В то же время наблюдается значительное снижение доли российских каналов – с 72 в 2014 году до 14 в 2016 г.



Большинство российских телеканалов были запрещены вследствие агрессии РФ против Украины.

За этот период также увеличилось количество каналов из Европейского Союза - со 122 в 2014 году до 140 в 2016 году.



Всего, учитывая и малое количество каналов из других государств, в 2016 году в Украине насчитывается 281 спутниковый канал, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году (298 каналов).