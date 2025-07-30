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Стефанчук: Заседания парламента не транслируются в прямом эфире "из соображений безопасности"

Валентина РоманенкоСреда, 30 июля 2025, 16:58
Стефанчук: Заседания парламента не транслируются в прямом эфире из соображений безопасности
Руслан Стефанчук. Фото из Facebook спикера ВР

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что заседания парламента не транслируются в режиме реального времени "из соображений безопасности" с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Источник: Стефанчук в интервью телеканалу "Рада", цитирует "Детектор медиа"

Прямая речь: "Я просто хочу всех вернуть в 2022 год, когда в государстве происходило то, что происходило. Украинский парламент собрался и проголосовал все необходимые решения. В тот день мы приняли, в частности, информационные вопросы и вопросы безопасности парламента. Как бы кто ни относился к парламенту, к отдельным народным депутатам, это институт, который принимает иногда такие решения, которые принять не может больше никто".

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Детали: Тогда постановили, что трансляцию заседания будут публиковать в сети через час после его завершения.

По словам Стефанчука, представители СМИ имеют доступ к Верховной Раде, а отдельные народные депутаты избегают общения с журналистами, несмотря на заявления о необходимости открытости.

"Я, например, когда имею возможность, всегда выхожу и общаюсь с украинскими журналистами. А некоторые говорят о необходимости открытости, но сами не являются, не посещают. Ну мы же это тоже знаем, давайте будем честными", – рассказал спикер.

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Напоследок он заверил, что "как только исчезнут ситуации, связанные с безопасностью, украинский парламент и дальше будет оставаться открытой площадкой и народным домом для каждого украинца".

Что предшествовало: После ситуации с "авральным" голосованием за законопроект, который лишил независимости НАБУ и САП, более 50 общественных организаций и СМИ призвали Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестки дня.

Стоит также отметить, что некоторые нардепы устраивают живые стримы с парламентских заседаний в соцсетях.

Верховная РадаСМИтелевидение
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