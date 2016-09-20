"Демальянса" обещает на съезде дать оценку "люксовому" жилью Лещенко

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Вторник, 20 сентября 2016, 17:54

Партия "Демальянс", членом которой является нардеп Сергей Лещенко, на отдельном съезде даст ему политическую оценку.

Об этом говорится в заявлении партии, распространенном во вторник.

Указывается, что в последнее время со стороны коррупционеров "происходит уничтожение и обесценивание самой идеи существования в стране политической альтернативы".

"Объектами дискредитации едва ли не ежедневно становятся общественные деятели, лидеры новых политических движений, авторитетные в обществе лица. Совсем недавно жертвами ее были В. Каско, Д. Сакварелидзе, В. Шабунин. Такую же дискредитационную кампанию было построено и вокруг политической ошибки Сергея Лещенко, члена Правления партии "ДемАльянс", - сказано в сообщении.

"Член Правления ДемАльянса Сергей Лещенко, приобретая "люксовое" дорогостоящее жилье за одолженные у друзей и знакомых средства, допустил ошибку, которую нужно исправлять. Политическую оценку действиям Сергея Лещенко уже дает общество, даст ее и Политический совет и очередной съезд партии, состоятся в ближайшее время", - заявляет партия.

Как известно, НАПК начала проверку материалов НАБУ по квартиры депутата Сергея Лещенко.

Ранее председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что админнарушения есть компетенция не НАБУ, а НАПК. Также он добавил, что Лещенко грозит лишь штраф.

Украинская правда

Темы: Лещенко скандал
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