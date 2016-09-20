За непризнание Госдумы РФ не голосовали 56 "демократических" депутатов

56 представителей фракций Верховной Рады, которые называют себя демократическими, не голосовали за заявление о непризнании нового состава Госдумы РФ из-за проведения Россией выборов в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Некоторые из этих депутатов обозначены как отсутствующие.

В "Блоке Петра Порошенко" не голосовали 37 депутатов из 143. Из них 18 обозначены как отсутствующие.

В частности, отсутствовали Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а депутат Нина Южанина присутствовала, но не голосовала.

В "Народном фронте" не голосовали семь депутатов из 81. Из них шестеро обозначены как отсутствующие, один – Павел Унгурян – воздержался.

В "Самопомичи" не голосовали трое из 26 депутатов, все они обозначены как отсутствующие, в частности – Елена Сотник и Ирина Сысоенко.

В "Батькивщине" не голосовали шестеро, все они обозначены как отсутствующие. В частности, не было Юлии Тимошенко, Григория Немыри, Сергея Власенко, Бориса Тарасюка и Надежды Савченко.

При этом утром Тимошенко была в Раде и выступала. "Украинская правда" обратилась к пресс-секретарю Тимошенко Марине Сороке с просьбой рассказать, где была депутат. Сейчас УП ожидает ответа.

В Радикальной партии отсутствовали трое депутатов – Андрей Лозовой, Юрий Чижмарь и Артем Витко, которого считают перебежчиком в БПП.

В группе "Возрождение" за это решение проголосовал лишь один депутат (Артем Ильюк), в "Воле народа" – четверо, в "Оппозиционном блоке" – никто.

Среди внефракционных за это решение не голосовали ровно половина – 23 из 46, в том числе – братья Виктор и Павел Балоги, Андрей Белецкий, Виктория Пташник, Вячеслав Константиновский, Юрий Левченко, Сергей Тарута и другие.

Украинская правда