За два месяца у следствие нет результатов по делу Шеремета

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Вторник, 20 сентября 2016, 18:30

За два месяца со дня убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета у следствия нет результатов.

Об этом свидетельствует информация УП из источников в правоохранительных органах.

"Пока идет работа по свежим следам", - сказал он.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Руководитель полиции Хатия Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета полиция
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IP: 91.199.93.---moskva3320.09.2016 20:04
куда бы уехать....
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