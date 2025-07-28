Сбежавшие от режима Лукашенко силовики считают, что он и КГБ причастны к убийству Шеремета

Бывшие белорусские правоохранители, покинувшие страну из-за режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, опираясь на свидетельства источников, считают, что Лукашенко мог быть причастен к убийству журналиста УП Павла Шеремета.

Источник: расследование инициативы BYPOL

Дословно: "Пару месяцев назад с нами связался наш источник, бывший сотрудник службы безопасности, которому мы доверяем. Источник сообщил, что Павел Шеремет был убит по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко, а виновными были офицеры спецподразделения КГБ "Альфа".

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Детали: В BYPOL утверждают, что журналист был личным врагом Лукашенко.

Неприязнь между ними началась еще в 1997 году, когда журналист освещал контрабанду и неохраняемость на белорусско-литовской границе.

Также источник из силовых структур предоставил эксклюзивную информацию о возможной причастности спецподразделений КГБ Беларуси к этому делу.

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Так, собеседник назвал одного из возможных участников преступления. Это Вячеслав Сидоракин. Его имя звучало в фильме "Операция Манкурты. Часть 2". Сидоракин помогал офицеру КГБ сбежать из Беларуси с архивом секретных документов.

Также в расследовании звучит имя Юрия Гаркача - еще одного работника белорусского спецподразделения "Альфа" КГБ, осужденного в 2022 году за незаконные действия с оружием на 4 года лишения свободы.

Весной 2012 года глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев назначил своим помощником по особым задачам офицера спецподразделения КГБ "Альфа" Юрия Гаркача.

Гаркач отчитывался конкретно ему. Из гаража "Альфы" им выделили служебный автомобиль – черный BMW X5. Ему также был выделен отдельный кабинет в центральном здании штаба КГБ с доступом к оперативной базе данных.

На базе подразделения "Альфа" Гаркач создал специальный отдел для выполнения особых задач главы КГБ. Сидоракина, как ожидается, завербовали в этот отдел вместе со снайпером "Альфы" Александром Зайцевым, сыном главы КГБ Беларуси.

Группа Гаркача должна была осуществлять командировки для выполнения особых задач за границей. Деньги на это выделялись из-за первого главного управления внешней разведки КГБ Беларуси.

Для юридических консультаций по выполнению поручений Гаркачу помог доверенный следователь КГБ, который умел хранить тайны, Иван Санько, в то время друживший с Вадимом Зайцевым.

Где-то в мае-июне 2012 года Зайцев дал Гаркачу 15 тысяч долларов наличными за выполнение задачи по поездке в Россию на BMW X5 в составе группы из пяти человек в Москву. Они вернулись из России через несколько дней.

Теоретически группа могла поехать на разведку по Шеремету. С 2012 по 2015 гг. Шеремет фактически жил на две страны – РФ и Украину.

Гаркач ездил в Украину с 30 августа по 13 сентября 2013 года, Санько – с 20 августа по 2 сентября 2012 и с 4 по 15 августа 2013 года, Зайцев с 4 по 27 июля 2012 года и с 29 сентября по 3 октября 2013 года. Сидоракин ездил в Украину трижды в 2016 году: с 13 по 17 марта, с 13 по 17 апреля и с 9 по 12 июня.

В инициативе подчеркивают, что мужчина, которого заметили ночью неподалеку от авто Шеремета визуально похож на Сидоракина, а женщина рядом с ним на Татьяну Козлову, которая с 2000 г. также служила в спецподразделении "Алмаз" МВД Беларуси. Хотя с 2012 года официально женщина границы с Украиной не пересекала.