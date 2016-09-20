Луценко отстранил трех сотрудников на время расследования конфликта с НАБУ

00
1
Вторник, 20 сентября 2016, 18:47

Генпрокурор Юрий Луценко отстранил трех работников ГПУ от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования по факту конфликта с НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решение об отстранении, принято с целью обеспечения эффективного, быстрого и беспристрастного досудебного расследования в уголовном производстве по факту указанных событий, которое осуществляет Главное следственное управление СБУ", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как известно, между Антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой возник конфликт относительно слежки.

12 августа Генеральная прокуратура обнаружила стационарный пост наблюдения за своими сотрудниками по адресу ул. Симона Петлюры, 7/9 в Киеве, совершавший снятие информации о действиях работников прокуратуры.

Начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил об избиении спецназом НАБУ 3 сотрудников прокуратуры, которые осуществляли наружное наблюдение за следователем ГПУ Дмитрием Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как в НАБУ утверждают, что имели соответствующее решение суда. Генпрокуратура начала расследовать драку.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что к работникам НАБУ после задержания применяли незаконные меры физического и морального воздействия.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ГПУ: Ювелиры в 18 областях создали масштабную схему неуплаты налогов 20 сентября 2016, 14:58
Грановский рассказал, чем помогал Луценко на Кипре 20 сентября 2016, 10:39
У ГПУ нет информации о смене гражданства Януковича и Азарова 19 сентября 2016, 18:15
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.93.148.---karpatu20.09.2016 20:31
Шкода , що у ГП так довго думали про відсторонення певних посадових осіб.Збігло майже місяць з часу інциденту. Але добре, що прозріваємо.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Луценко отстранил трех сотрудников на время расследования конфликта с НАБУ
Украина не признает ни один документ Госдумы – Арьев
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за выборов в Госдуму
20 человек погибли в Сирии при атаке на гумконвой - Красный Крест
Все новости
Астрология

Лев или уже Дева? NASA поснило, почему изменились знаки зодиака

Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів