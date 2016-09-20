Луценко отстранил трех сотрудников на время расследования конфликта с НАБУ

Генпрокурор Юрий Луценко отстранил трех работников ГПУ от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования по факту конфликта с НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решение об отстранении, принято с целью обеспечения эффективного, быстрого и беспристрастного досудебного расследования в уголовном производстве по факту указанных событий, которое осуществляет Главное следственное управление СБУ", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как известно, между Антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой возник конфликт относительно слежки.

12 августа Генеральная прокуратура обнаружила стационарный пост наблюдения за своими сотрудниками по адресу ул. Симона Петлюры, 7/9 в Киеве, совершавший снятие информации о действиях работников прокуратуры.

Начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил об избиении спецназом НАБУ 3 сотрудников прокуратуры, которые осуществляли наружное наблюдение за следователем ГПУ Дмитрием Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как в НАБУ утверждают, что имели соответствующее решение суда. Генпрокуратура начала расследовать драку.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что к работникам НАБУ после задержания применяли незаконные меры физического и морального воздействия.

Украинская правда