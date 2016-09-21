Геращенко: "мертвым душам" на оккупированном Донбассе пенсий не будет

Для украинской власти остро стоит вопрос честного назначения и восстановления социальных и пенсионных выплат людям на оккупированной части Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер ВР, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

Она рассказала, что "во время дискуссии с европейскими партнерами поднимался вопрос выплат на оккупированных территориях".

"Для украинской стороны стоит остро вопрос процедура верификации назначения и восстановления социальных и пенсионных выплат, так как из-за отсутствия органов государственной власти на востоке Украины невозможно получить доступ к реестрам", - написала она.

"Украинская власть не может выполнять свои полномочия на оккупированных территориях, где не работают украинские пенсионные фонды, банки, почта. Поэтому пенсионеры вынуждены регистрироваться как ВПО", - сообщила она.

Согласно ее информации, в настоящее время 505, 8 тысяч внутренне перемещенных лиц получают пенсионное обеспечение.

"Очевидно, что львиная доля этих пожилых людей проживает на оккупированных территориях, но ежемесячно ездит получать пенсии в подконтрольные украинской власти населенные пункты", - написала она.

"По состоянию на август 2014 году на учете в Пенсионный фонд Украины находились 1 млн 278,2 тысячи пенсионеров, и по состоянию на 1 сентября 2016 в органы Пенсионного фонда Украины за восстановлением выплаты пенсии не обратились лишь 149 тысяч человек", - добавила Геращенко.

"Выплачивать пенсии "мертвым душам" - мы себе позволить не можем", - заявила она.

Украинская правда