Геращенко: "мертвым душам" на оккупированном Донбассе пенсий не будет

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Среда, 21 сентября 2016, 10:24

Для украинской власти остро стоит вопрос честного назначения и восстановления социальных и пенсионных выплат людям на оккупированной части Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер ВР, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

Она рассказала, что "во время дискуссии с европейскими партнерами поднимался вопрос выплат на оккупированных территориях".

"Для украинской стороны стоит остро вопрос процедура верификации назначения и восстановления социальных и пенсионных выплат, так как из-за отсутствия органов государственной власти на востоке Украины невозможно получить доступ к реестрам", - написала она.

"Украинская власть не может выполнять свои полномочия на оккупированных территориях, где не работают украинские пенсионные фонды, банки, почта. Поэтому пенсионеры вынуждены регистрироваться как ВПО", - сообщила она.

Согласно ее информации, в настоящее время 505, 8 тысяч внутренне перемещенных лиц получают пенсионное обеспечение.

"Очевидно, что львиная доля этих пожилых людей проживает на оккупированных территориях, но ежемесячно ездит получать пенсии в подконтрольные украинской власти населенные пункты", - написала она.

"По состоянию на август 2014 году на учете в Пенсионный фонд Украины находились 1 млн 278,2 тысячи пенсионеров, и по состоянию на 1 сентября 2016 в органы Пенсионного фонда Украины за восстановлением выплаты пенсии не обратились лишь 149 тысяч человек", - добавила Геращенко.

"Выплачивать пенсии "мертвым душам" - мы себе позволить не можем", - заявила она.

Украинская правда

Темы: Донбасс пенсии Геращенко
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Комментарии — 3
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IP: 213.238.8.---неофит21.09.2016 12:11
а если они не хотят (или не могут) переезжать?
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IP: 93.75.75.---Антон Коц21.09.2016 12:08
Интересный вопрос: а почему начисленные, но времено не полученные пенсии не приносят дохода их владельцам? Получается, что этот капитал является беспроцентным кредитом государству. По справедливости эти деньги должны оформляться на депозит в Ощадбанке, почему это не делается?
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IP: 93.115.95.---spitfire21.09.2016 11:30
блазні, кидайте займатись Євробаченням, Олімпіадою та іншою х..йньою і починайте робити _свою_ роботу: забезпечте евакуацію і умови для проживання українських громадян на неокупованій території, а всім іншим припиніть виплачувати будь-які кошти і постачати ресурси безкоштовно!
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