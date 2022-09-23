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"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 10:27
Харьковские соглашения: суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
ЛАВРИНОВИЧ И ГРИЩЕНКО. КОЛЛАЖ УП

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшим министру иностранных дел и министру юстиции Украины, которые подозреваются в госизмене.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Речь идет об экс-министрах времен Януковича Константине Грищенко и Александре Лавриновиче.

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Сообщается, что сейчас подозреваемые скрываются за пределами Украины и объявлены в розыск. Решение суда дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции.

По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, без фактического рассмотрения проекта соглашения и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.

В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

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Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и г. Севастополя, вместо вывода из Украины.

Что предшествовало:

  • 25 июля за согласование "Харьковских соглашений" в пользу России правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства.
  • В 2021 году о подозрении по этому делу было сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову за совершение государственной измены. Они объявлены в розыск.
  • 21 апреля 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев подписали межгосударственное соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского Флота России на территории Украины.

Темы: Харьковские соглашенияЛавриновичГеращенкосуд
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