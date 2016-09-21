Порошенко: Мы не прошли экзамен Будапештским меморандумом

486 просмотров
3
Среда, 21 сентября 2016, 19:10

Президент Петр Порошенко считает, что нужно временно лишать права вето в Совбезе ООН стран-участниц вооруженных конфликтов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

"Мы не можем допустить, чтобы в Совете безопасности блокировались вопросы, касающиеся безопасности, чтобы применялось право вето при принятии вопросов по предупреждению конфликтов. Устранение такого права должно стать приоритетом реформирования СБ ООН", - сказал он.

Президент также напомнил, что Украина добровольно вывела из эксплуатации свой ядерный арсенал, который был третьим по величине в мире, однако это не обезопасило ее от внешнего агрессора.

"Украина добровольно отказалась от собственного ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время. Мы отказались от ядерных боеголовок в обмен на гарантии территориальной целостности, согласно Будапештскому меморандуму. К сожалению, все эти гарантии остались на бумаге. Я буду честным - мы не прошли экзамен Будапештским меморандумом", - заявил Порошенко.

Президент также поддержал инициативу Великобритании о проведении министерского заседания Совета безопасности ООН, которое будет посвящено вопросу террористической угрозы в области авиационной безопасности.

Украинская правда

Темы: ООН Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко призывает отменить право вето в ООН 21 сентября 2016, 18:16
Олланд: Франция и ФРГ работают над встречей "нормандской четверки" 21 сентября 2016, 07:37
США предоставят Украине $ 1 млрд кредитных гарантий 21 сентября 2016, 04:32
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.241.132.---левко21.09.2016 20:39
Хто це "ми"? "Ми, Ніколай ІІ"? Який пункт Будапештського меморандуму не виконала Україна? Як уже набрид цей брехун...
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia21.09.2016 19:47
З почином! І далі, далі, далі....
ОтветитьС цитатой
IP: 193.93.217.---g_oleksiy21.09.2016 19:18
Нарешті щось притомне!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Стало известно имя члена ВСЮ, которого уличили в вымогательстве взятки
Порошенко призывает отменить право вето в ООН
Деканоидзе на комитете поссорилась с Лозовым
Генпрокуратура: член ВСЮ требовал полмиллиона долларов взятки
Все новости
Без границ

Как инвалидность сделала со студента известного защитника и пилота

Технологии

Microsoft разрабатывает способ борьбы с раком, как с компьютерным вирусом