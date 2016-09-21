Порошенко: Мы не прошли экзамен Будапештским меморандумом

Президент Петр Порошенко считает, что нужно временно лишать права вето в Совбезе ООН стран-участниц вооруженных конфликтов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

"Мы не можем допустить, чтобы в Совете безопасности блокировались вопросы, касающиеся безопасности, чтобы применялось право вето при принятии вопросов по предупреждению конфликтов. Устранение такого права должно стать приоритетом реформирования СБ ООН", - сказал он.

Президент также напомнил, что Украина добровольно вывела из эксплуатации свой ядерный арсенал, который был третьим по величине в мире, однако это не обезопасило ее от внешнего агрессора.

"Украина добровольно отказалась от собственного ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время. Мы отказались от ядерных боеголовок в обмен на гарантии территориальной целостности, согласно Будапештскому меморандуму. К сожалению, все эти гарантии остались на бумаге. Я буду честным - мы не прошли экзамен Будапештским меморандумом", - заявил Порошенко.

Президент также поддержал инициативу Великобритании о проведении министерского заседания Совета безопасности ООН, которое будет посвящено вопросу террористической угрозы в области авиационной безопасности.

Украинская правда