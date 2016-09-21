Президент: Россия и боевики делают все, чтобы конфликт на Донбассе продолжался

Россия и силы, которые она поддерживает, прилагают значительные усилия для того, чтобы вооруженный конфликт на Донбассе продолжался.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что конфликт на Донбассе продолжается уже 2 года. За это время погибло около 10 тыс. человек - военных и мирного населения.

По словам Порошенко, у Украины есть неоспоримые доказательства прямого участия в конфликте на Донбассе официальных представителей России, а также пророссийских террористических группировок.

"Сейчас на Донбассе около 38 тыс военных, из них большая часть - это наемники из России", - заявил президент.

"Эти войска вооружены до зубов Россией. Я не преувеличиваю. В их распоряжении есть более 700 танков, 1200 БМП, более 1 тыс. артиллерийских систем и более 300 РСЗО ", - добавил он.

"Россия продолжает направлять человеческие и военные ресурсы на территорию Украины через неконтролируемый участок границы. В то же время российская сторона продолжает настаивать, что она не имеет к этому отношения, что россиян в Украине нет. По-русски это звучит "их там нет", - сказал президент Украины.

"Мы неоднократно сталкивались с сопротивлением со стороны Кремля и их сторонников, которые делают все возможное для того, чтобы затянуть этот мирный процесс, и прибегают к деструктивным действиям в отношении Украины. Мы надеемя, что Россия откажется от такого подхода, чтобы был шанс для комплексного урегулирования", - заявил он.

Президент также призвал ЮНИСЕФ вмешаться в ситуацию с незаконным взятием в заложники на Донбассе детей.

"Я был шокирован, когда узнал, что недавно поддерживаемые Россией НВФ на территории Донбасса берут детей в заложники. Они показали видео допроса подростков, которых они обвинили в диверсионной деятельности. Такое поведение является недопустимым в 21 веке и мы призываем ЮНИСЕФ вмешаться и остановить пытки этих детей ", - заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что в этом году будет избран следующий генсек ООН. "И я надеюсь, что кандидат на эту важную должность будет не только профессиональным, но и прежде всего верным уставу ООН, он должен быть готов решительно использовать инструменты и средства в соответствии со статьей 99 устава ООН в случае возникновения угрозы миру и безопасности", - подчеркнул глава государства.

Украинская правда