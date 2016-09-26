Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем совете правосудия

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о Высшем совете правосудия.

Согласно данным на странице документа, он был внесен 23 сентября и признан неотложным.

Как известно, 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части правосудия, которые предполагают создание Высшего совета правосудия. Эти изменения вступят в силу 30 сентября.

Высший совет правосудия будет главным органом в вопросах судейской карьеры, будет иметь право принимать решения о назначении, увольнении и переводе судей, будет давать разрешения на их задержание, арест, отстранение и так далее.

В начале сентября Совет по вопросам судебной реформы при президенте одобрил этот проект закона о Высшем совете правосудия.

В понедельник эксперты "Реанимационного проекта реформ" призвали Верховную Раду собраться на внеочередное заседание для увольнения нечестных судей, назначение члена Высшего совета юстиции и принятии других необходимых решений в сфере правосудия, которые парламент уже не сможет принимать после 30 сентября.

Олег Шанковский, УП