Хомутынник просил Луценко выпустить Кацубу из тюрьмы

Председатель фракции "Видродження" в Раде Виталий Хомутынник просил генпрокурора Юрия Луценко выпустить из-под ареста экс-замглавы "Нефтегаза" Александра Кацубу.

Об этом Луценко рассказал корреспонденту УП в рамках проекта "Один день с…".

"Он мне говорит, мол, вы же понимаете, нам придется голосовать, а сын нардепа в тюрьме. Я ему отвечаю: Виталик, ты должен быть счастлив, что сын, а не сам народный депутат", – сказал Луценко.

Этот разговор произошел на фоне участившейся в последнее время поддержки группой "Видродження" решений власти.

Также Луценко рассказал, что к нему приходили "ходоки" от депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, в отношении которого Генпрокуратура скоро может подать в парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности.

"У меня по любому поводу ходоки. А толку? 2005 год многому меня научил. Тогда я часто брал дерьмо на себя, но теперь не буду этого делать. Проблема лишь в том, что они в это не верят. Все еще думают, что это игра и можно договариваться. Но не со мной. Рано или поздно со своими 98% узнаваемости мне нести ответственность перед людьми на улице, – сказал он.

Как известно, 17 июня следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата с печально известного клана Кацуб Александра.

В середине августа суд продлил его арест еще на два месяца.

Как сказано в статье "Украинской правды" Кацуба, будучи главой "Черноморнефтегаза", подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко". Правда, задержали его в этом деле, а в расследовании "бензинового" дела Курченко.

По версии следствия, Кацуба-младший после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность заместителя главы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 миллионов гривен.

Украинская правда