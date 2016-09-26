За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб

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Понедельник, 26 сентября 2016, 12:44

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военнослужащих получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, но двое бойцов получили ранения в результате боевых действий в Авдеевке", – сказал он.

По словам Мотузяника, по всей линии соприкосновения наблюдается существенное уменьшение вооруженных провокаций со стороны боевиков, прежде всего на донецком и мариупольском направлениях.

В то же время, огонь из тяжелого вооружения продолжается на главных участках конфликта, в частности в Авдеевке.

"Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают минские договоренности и политические соглашения, но готовы открыть огонь в случае намерений боевиков на усиление конфликта. Именно бандформирования до сих пор не выполняют первое и главное условие минских договоренностей – полное и всеобъемлющее прекращение огня", – отметил полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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