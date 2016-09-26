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За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб

Понеділок, 26 вересня 2016, 12:44

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військовослужбовців отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу жоден український військовий не загинув, але двоє бійців отримали поранення внаслідок бойових дій під Авдіївкою", – сказав він.

За словами Мотузяника, по всій лінії зіткнення спостерігається суттєве зменшення збройних провокацій з боку бойовиків, насамперед на донецькому та маріупольському напрямках.

Водночас, вогонь із важкого озброєння продовжується на головних ділянках конфлікту, зокрема в Авдіївці.

"Збройні Сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей та політичних угод, але готові відкрити вогонь у відповідь у разі намірів бойовиків на посилення конфлікту. Саме бандформування досі не виконують першої головної умови мінських угод – повне та всеосяжне припинення вогню", – наголосив полковник.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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