Порошенко: На Донбассе – более 700 российских танков
На неконтролируемой территории Донбасса размещены более 700 российских танков.
Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказал президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.
Порошенко отметил, что кроме танков в оккупированных районах Донбасса размещено 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300-т систем залпового огня.
Он также напомнил пример, когда украинскими военными в августе 2014 года были задержаны 22 российских десантника, отвечая на вопрос о том, что россияне, включая президента России, часто говорят, что "их нет в восточной Украине".
Как известно, по данным ООН, количество задокументированных жертв на Донбассе с начала вооруженного конфликта в середине апреля 2014 года до 15 сентября 2016 года достигла 9640 человек.
Речь идет про обе стороны конфликта, а также о гражданских лицах. Еще 22 431 человек был ранен.
Украинская правда
- з екіпажами із воєнторгу Путіна - Кирила
- з повною системою бойового забезпечення і обслуговування, із замкнутим циклом гумконвоїв.
План Путіна дуже простий.
Повернути ці танки назад у Берлін, як це було за часів SS-SR.
Не більш - не менш. І по морю він туди їх не повезе, як у Крим.
Але тут якась бідна і нещасна Україна, вірніше її Патріоти, зовсім без летальної зброї, стали на шляху диктатора.
Абсурд повний, з точки зору жителів Мордору. Україна сьогодні собою підмінила усе НАТО, разом узяте, і створила захисний бар'єр на шляху поневолювача зовсім без сучасної летальної зброї.
Бідний тиран сьогодні змушений воювати в Сирії, як Гітлер в Африці, на два фронти, - щоб усі в Світі боялись стати на його шляху, як Патріоти України. Щоб ні в кого не було ніяких ілюзій.