Порошенко: На Донбассе – более 700 российских танков

На неконтролируемой территории Донбасса размещены более 700 российских танков.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказал президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Порошенко отметил, что кроме танков в оккупированных районах Донбасса размещено 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300-т систем залпового огня.

Он также напомнил пример, когда украинскими военными в августе 2014 года были задержаны 22 российских десантника, отвечая на вопрос о том, что россияне, включая президента России, часто говорят, что "их нет в восточной Украине".

Как известно, по данным ООН, количество задокументированных жертв на Донбассе с начала вооруженного конфликта в середине апреля 2014 года до 15 сентября 2016 года достигла 9640 человек.

Речь идет про обе стороны конфликта, а также о гражданских лицах. Еще 22 431 человек был ранен.

Украинская правда